NRW: Horror-Crash! Familienvater hatte drei Kinder an Bord – Polizei hat traurigen Verdacht

Horror-Unfall in NRW!

Am frühen Abend kam es am Dienstag (11. Oktober) gegen 17.30 Uhr in Kalkar (NRW) an einer Kreuzung zu einem schlimmen Crash. Ein Fahrer (48) aus der Stadt war mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Hönnepel unterwegs, als er einem anderen Fahrer (46) die Vorfahrt nahm.

NRW: Horror-Crash an Kreuzung

Rumms! Beide Autos sind ineinander gekracht. Fatal: Durch die Wucht des Aufpralls ist der Unfallverursacher aus seinem Wagen auf die Straße geschleudert und schwer verletzt worden.

Auch der andere Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Seine drei Kinder (8, 6 und 3 Jahre) sind ebenfalls im Auto gewesen, glücklicherweise wurden sie nur leicht verletzt. Die beiden Autos sind Wracks, weisen einen Totalschaden auf.

Mehr News aus NRW:

++ Wetter in NRW: Heftige Aussichten – Temperatur-Schwankungen bis 50 Grad! ++

NRW: Ermittler mit traurigem Verdacht

Ersthelfer haben die Unfallopfer versorgt, ein Rettungshubschrauber hat den 48-Jährigen in eine Spezialklinik geflogen, der Familienvater sowie dessen Kinder kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Weitere Nachrichten aus NRW:

++ 49-Euro-Ticket in NRW: Paukenschlag! Jetzt wird DAS bekannt ++

Die Unfallermittler haben inzwischen einen traurigen Verdacht: Der Familienvater ist wohl betrunken gewesen, ihm ist eine Blutprobe entnommen worden. Der Unfallverursacher dagegen soll wohl seinen Anschnallgurt nicht richtig angelegt haben. Die Ermittlungen laufen weiter.