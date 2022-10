Wetter in NRW: Heftige Aussichten – Temperatur-Schwankungen bis 50 Grad!

Der November steht langsam vor der Tür. Da dürfte jeder von uns sicher zuerst an nasskalte spätherbstliche Tage mit einer dichten grauen Suppe am Himmel denken. Doch was bringt uns das Wetter in diesem November in NRW? Diese Frage ist bislang noch nicht mit Sicherheit zu beantworten. Doch ein Blick zurück zeigt: Der Monat hat das Potenzial für extreme Wetter-Schwankungen.

Aktuell können wir uns in NRW über ein paar goldene Oktober-Tage freuen. Auch der November hat in der Vergangenheit schon unüblich warme Temperaturen produziert – doch es kann auch ins komplette Gegenteil umkehren.

Wetter in NRW: Rekordmonat steht bevor

Nach Angaben der Experten des Onlineportals „wetter.de“ hat der November das Zeug zum Rekordmonat. Denn seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung sind in Deutschland bereits aberwitzige Temperaturunterschiede im Monat vor dem Winteranfang gemessen worden.

Die Rede ist sommerlichen Werten um 25 Grad bis hin zu eisigen Temperaturen. Sogar -24,6 Grad seien nach Angaben des Wetter-Portals schon gemessen worden. Das sind satte 50 Grad Temperatur-Unterschied! Zuletzt seien in den 1950er und 60er Jahren Werte um -20 Grad gemessen worden.

Das sind die Temperaturen zu Beginn der Woche:

Dienstag: 14 bis 17 Grad, nachts 5 bis 2 Grad

Mittwoch: 14 bis 17 Grad, nachts 9 bis 5 Grad

Donnerstag: 14 bis 17 Grad, nachts 10 bis 6 Grad

Freitag: 15 bis 18 Grad, nachts 11 bis 6 Grad

Dieses Wetter erwartet uns im November

Statistisch gesehen seien die besonders kalten November-Tage allerdings eher selten. Und auch in diesem Jahr scheinen die Zeichen bislang eher auf einen milden Herbst hinzudeuten (mehr hier).

Wetter in NRW: Kommt im November der erste Winter-Schnee? (Archivbild) Foto: IMAGO / Manngold

Mehr zum Thema: Wetter in NRW: Irre Wende – dahinter steckt ausgerechnet dieses Phänomen

Allerdings können sich auch immer wieder spontane Wetterlagen ergeben, die uns im November eisige Luft und Schnee bescheren können. Nach Angaben von „wetter.de“ sind die kalten Einflüsse im November jedoch häufig nicht von Dauer. Denn meist strömt in dieser Jahreszeit zu häufig noch warme Luft aus dem Süden zu uns. Mit viel Regen müssen wir allerdings rechnen. Und deshalb kommt der Ruf des grauen November-Wetters nicht von ungefähr.