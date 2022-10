Ruhrgebiet: Mann soll als Arzt verkleidet Patientinnen missbraucht haben – jetzt sucht die Polizei nach ihm

Widerliche Tat in Marl (NRW)! Ein Mann soll sich dort in einem Krankenhaus als Arzt ausgegeben und zwei Frauen sexuell belästigt und missbraucht haben.

Die Vorfälle ereigneten sich bereits im August, nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Mann.

Ruhrgebiet: Falscher Arzt missbraucht Patientinnen

An zwei Tagen Anfang August schlug der Unbekannte in einem Krankenhaus in Marl zu. Mit einem gestohlenen Arztkittel verkleidet, gab sich der Mann gegenüber Pflegepersonal und Patienten als Arzt aus.

Zwei Mal verschaffte sich der Tatverdächtige so Zugang zu Patientenzimmern und täuschte gegenüber zwei Frauen vor, körperliche Untersuchungen an ihnen durchführen zu wollen. Stattdessen nahm er sexuelle Handlungen an seinen Opfern vor.

Zuletzt an einer 88-jährigen Frau, die am Montag, den 8. August, Patientin in dem Krankenhaus war und am Morgen gegen 4 Uhr und 5.45 Uhr auf den Unbekannten traf. Als die Seniorin von dem vermeintlichen Arzt unsittlich berührt wurde, rief sie um Hilfe. Daraufhin floh der Tatverdächtige, wurde allerdings noch von einer Zeugin angesprochen, die ihn in Richtung Langehegge davon laufen sah.

Ruhrgebiet: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Obwohl sofort eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet wurde, konnte bisher kein Tatverdächtiger gefasst werden. Deshalb bittet die Polizei erneut um Hilfe aus der Bevölkerung und veröffentlicht eine Personenbeschreibung.

Das von der Polizei veröffentlichte Phantombild zu dem Tatverdächtigen. Foto: Polizei Marl

Der Mann ist etwa zwischen 20 und 40 Jahren alt und zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß bei schlanker Statur. Er hat eine dunkle Hautfarbe und war zum Zeitpunkt der Tat mit einem blauen Mund-Nasen-Schutz maskiert. Er hat dunkle Augen und dunkle Haare. Er trug außerdem eine blaue Kappe mit vier Buchstaben drauf und eine blaue Hose sowie schwarze Schuhe und einen weißen Arztkittel.

Wer den Tatverdächtigen auf dem Phantombild erkennt oder Hinweise zu den Fällen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das geht unter anderem über die kostenlose Telefonnummer des Kriminalkommissariats unter der 0800/2361 111.