Explosionsserie in NRW reißt nicht ab – Polizei weiterhin vor Rätsel

Normalerweise schläft Oberhausen tief und fest – doch in der Nacht zu Montag (10. Februar) war es vorbei mit der Ruhe. Gegen 3.20 Uhr riss eine gewaltige Explosion die Anwohner der NRW-Stadt aus dem Schlaf (wir berichteten).

Und das ist längst nicht der erste Fall in dieser Woche: Schon in Bochum krachte es in der Nacht. Doch damit nicht genug: Am frühen Mittwochmorgen (12. Februar) bebte jetzt auch Bonn. Wieder eine Explosion, wieder ein lauter Knall, wieder ein Rätsel für die Polizei. Zufall?

NRW: Polizei steht vor einem Rätsel

Die Explosionsserie in NRW reißt nicht ab. Und die Polizei ist weiterhin ratlos und steht vor einem Mysterium. Bochum, Oberhausen und jetzt auch noch Bonn sind betroffen, wie Pressemitteilungen der Polizei berichten. In allen drei Städten waren laute Knalle zu hören.

Die Gemeinsamkeiten sind besonders auffällig: Die Explosionen erfolgten meist um drei Uhr nachts rum, es entstand immer ein Sachschaden. Glücklicherweise kamen in keiner der Städte Menschen zu Schaden. Trotzdem bedeutet die Lage für viele Bewohner enormen Stress.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

In Oberhausen und Bochum mussten etliche Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ob und wann sie zurückkehren können, ist noch ungewiss. In Bonn hingegen gab ein Statiker Entwarnung – die Anwohner durften nur kurze Zeit nach der Untersuchung des Hauses wieder in ihre eigenen vier Wände zurückkehren.

+++Wetter in NRW legt krachende Wende ein – „Total verrückt“+++

Ob es einen Zusammenhang mit den Explosionen geben könnte, konnte die Polizei bislang noch nicht bestätigen. In Bochum und Oberhausen ermittelt die Polizei gegen Unbekannt. Auch die Kriminalpolizei Bonn richtete eine Ermittlungsgruppe ein, die wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund haben sich bislang nicht ergeben.

Weitere aktuelle Meldungen:

Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen? Bislang reine Spekulation. Die Ermittlungen nach der Explosion laufen auf Hochtouren, wie die Polizei auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte. Die Spurensicherung sei jeweils vor Ort und sammelt Hinweise. Auch Zeugen sind jetzt gefragt, die sich bei den entsprechenden Polizeistellen melden sollen.