Premiere auf der Cranger Kirmes – Erinnerungen werden wach

Wenn die Cranger Kirmes ruft, erwarten alle vor allem eines: Viel Fahr-Spaß und eine große Gaudi. Und dieses Jahr legt der Bochumer Prater vom 31. Juli bis zum 10. August noch eine Schippe drauf.

Auf dem größten Volksfest in NRW wird nämlich eine Premiere gefeiert, wie die „WAZ“ informierte. Und genau die könnte bei einigen alte Erinnerungen wachrütteln.

Cranger Kirmes: Bochumer Prater feiert Comeback

Denn der legendäre Bochumer Prater feiert sein Comeback auf der Cranger Kirmes. Zum allerersten Mal steigt die „Prater Meganight“ in der Bayern-Festhalle und verwandelt das Zelt in eine pulsierende Mini-Version der berühmten Großdiskothek. Viele Fans erinnern sich noch vage daran, dass der Prater schon einmal auf Crange war – aber wo genau? Das wissen nur die echten Insider.

Und am Dienstag, 5. August, heißt es abends in der Bayern-Festhalle „Let’s dance!“. Die Partyreihe bringt nämlich mit Fire Squad, zwei Frontmännern von Culcha Candela, DJ Suntraxx (Hendrik Büchten) und weiteren Prater-DJs den Club-Vibe mitten aufs größte Volksfest in NRW.

DJ Suntraxx verrät gegenüber der „WAZ“, dass die Bayern-Festzelt-Crew selbst auf ihn zugekommen ist und er sofort Feuer und Flamme für Crange war. „Fire Squad wird das Zelt richtig zum Kochen bringen – die Jungs waren schon zweimal bei uns im Prater und die Stimmung war einfach gigantisch!“

5. August – Eintritt frei

Früher gab’s schon mal eine Zusammenarbeit mit dem Karaoke-Biergarten, erinnert sich Büchten lachend: „Damals lief noch alles mit Plattenspielern – und die Nachbarschaft hat sich über die Vibrationen beschwert.“ Doch im Bayernzelt sind die Zeiten vorbei. Hier gibt’s nur noch professionelles Equipment und genug Platz für ausgelassenes Feiern. Und das Beste: Der Eintritt am 5. August ist frei!

