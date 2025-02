NRW-Polizei teilt nach „Aktenzeichen XY“-Ausstrahlung Brief – der Inhalt schockiert

Im Spätsommer 2024 flimmerte die „Aktenzeichen XY… ungelöst“-Folge über einen Cold Case in Bad Münstereifel über die Bildschirme in NRW. Es ging dabei um den Todesfall von Claudia Wilbert (17). Ihre Leiche wurde 1979 auf einem Wanderparkplatz entdeckt.

Über 45 Jahre später kommt nun erneut Bewegung in den Kriminalfall. Denn nach der Ausstrahlung der Sendung erhielt die Polizei Bonn einen entscheidenden Hinweis: Einen Brief von einem anonymen Zeugen.

„Aktenzeichen XY“ in NRW: Anonymer Brief sorgt für Rätsel

Am 30. März 1979 fand man die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert auf einem Wanderparkplatz in der Nähe von Bad Münstereifel-Scheuren. Zuletzt wurde sie zwei Tage zuvor gegen 22.10 Uhr am Stadtpark Reinbach nahe ihrer Schule gesehen, wie sie zu einem unbekannten jungen Mann in einen hellfarbenen Wagen stieg. Kurz zuvor war eine ihrer Mitschülerinnen an der gleichen Stelle – womöglich auch von der gleichen Person – belästigt worden.

Am 11. September 2024 stellten die Bonner Fahnder der Ermittlungsgruppe Cold Case den Fall bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ vor (>>hier mehr dazu) und sogleich wurde der Kripo und der Redaktion ein Schreiben zugesandt. In einem anonym verfassten Brief schrieb ein Unbekannter davon, dass ein naher Verwandter „Detailwissen zum Täter und zum Tathergang haben müsse“.

„Aktenzeichen XY“ in NRW: Polizei sucht nach Täter und Hinweisgeber

Das war’s bisher allerdings. Der anonyme Hinweisgeber versuchte seitdem nicht noch einmal, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Statt nur nach dem Täter zu fahnden, sucht die Ermittlungsgruppe nun auch nach dem Verfasser des Briefes. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe unter der 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Claudia Wilbert Foto: Polizei Bonn

An erster Stelle steht jedoch weiterhin die Suche nach dem jungen Mann, der an besagtem späten Märzabend mit der verschiedenen Claudia Wilbert in seinem Wagen davonfuhr. Zu ihm können die Ermittler bisher wenig Details nennen. Umso mehr dafür von seinem Auto mit Euskirchener Kennzeichen, das bereits um 21.40 Uhr am Stadtpark zu sehen gewesen sein soll.

Zeugen sprachen von einem Renault 6 oder einem vergleichbaren Modell wie dem Peugeot 104, einem VW Gold oder Opel Kadett. Der Wagen soll ein schräges Heck, hinten seitlich mit kleinem abgesetzten Fenster, senkrecht übereinanderliegenden Rücklichtern und waagerechtem Kühlergrill haben und weiß bis beige oder hellgrau gewesen sein. Die Polizei fahndet im Raum Rheinbach, Euskirchen oder Bonn.