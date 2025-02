NRW: 20-Jähriger liegt tot in Wohnung – Polizei mit grausamem Verdacht

Schrecklicher Fund in NRW! Am Dienstagabend (4. Februar) hat die Polizei in Mönchengladbach die Leiche eines 20-Jährigen gefunden. Gegen 17 Uhr hatten Anwohner die Beamten aufgrund eines schrecklichen Verdachts alarmiert. Er sollte sich in der Mietwohnung im Stadtteil Schrievers bestätigen.

Die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes konnten vor Ort nur noch den Tod des jungen Erwachsenen feststellen. Es soll sich bei ihm um den Mieter der Wohnung gehandelt haben. Die Beamten rückten am Mittwoch (5. Februar) mit einem schrecklichen Verdacht heraus.

NRW: Mordkommission ermittelt

Denn so wie sie den 20-Jährigen in seiner Wohnung in NRW vorfanden, war ein Verdacht auf Selbstmord schnell ausgeschlossen. Nähere Informationen über den Zustand der Leiche oder einer möglichen Todesursache gab die Polizei bislang nicht bekannt.

+++ Tierheim in NRW nimmt Hund auf – Widerliche Entdeckung im Netz entsetzt +++

Stattdessen teilte sie aber ihren grausamen Verdacht mit. Demnach wird jetzt wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die die Ermittlungen in dem Fall aus NRW aufgenommen hat.

NRW: Staatsanwaltschaft und Polizei hüllen sich in Schweigen

Aufgrund von ermittlungstaktischen Gründen können Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach erst mal keine weiteren Angaben zu dem Fall aus NRW machen. Die Ermittlungen dauern an.

Diese Nachrichten aus NRW haben wir hier heute für dich zusammengefasst:

Auch ein weiterer Fall aus NRW sorgte am Dienstagnachmittag für Entsetzen. Denn auf der A30 kam es zu einem schrecklichen Unfall-Drama. Zwei Fahrzeuge waren hier miteinander kollidiert. Doch das Fatale: eines der Autos hatte einen Anhänger samt Pferd über die NRW-Autobahn transportiert. Für das Tier gab es nach der Kollision keine Hoffnung mehr. Die ganze tragische Geschichte liest du hier >>>.