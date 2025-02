A30 in NRW: Lkw kracht in Pferdeanhänger – für das Tier kommt jede Hilfe zu spät

Entsetzliches Drama auf der A30 in NRW!

Am Dienstag (4. Februar) kam es nachmittags auf der A30 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden – doch für ein Pferd, das in einem Anhänger des Unfallfahrzeugs untergebracht war, kam jede Hilfe zu spät.

A30 in NRW: Lkw kracht in Pferdeanhänger

Der Unfall ereignete sich gegen 16.05 Uhr auf der A30 in NRW, kurz nach der Anschlussstelle Ibbenbüren-West. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Hannover unterwegs, als er mit dem VW einer 64-jährigen Frau zusammenstieß, die in einem Anhänger ihr Pferd mit über die Autobahn transportierte.

Durch den Zusammenprall wurden der 55-Jährige und die 64-Jährige leicht verletzt. Womöglich wäre das Pferd mit einem Schock davongekommen, hätte sich hinter den beiden Unfallfahrzeugen nicht ein Lkw befunden.

Dessen 24-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als sich vor ihm der Unfall abspielte – und fuhr auf den Pferdeanhänger auf!

Tier wird noch vor Ort eingeschläfert

Dabei wurde das Tier derart schwer verletzt, dass dem Tierarzt vor Ort nichts anderes möglich blieb, als das Pferd einzuschläfern, um es von seinen Qualen zu erlösen. Die leicht verletzten Autofahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle auf der A30 in NRW musste am Dienstag bis 17.30 Uhr gesperrt werden.