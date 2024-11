NRW: Paar stirbt bei Horror-Unfall in Ochtrup – und hinterlässt fünf Kinder! „So hart“

Es geschah innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. In der Nacht auf Sonntag (17. November) ist es zu einem verheerenden Unfall in Ochtrup (NRW) gekommen. Gegen 2.40 Uhr geriet ein Auto an einem Bahnübergang ins Schleudern und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Eines der beiden Autos fing unmittelbar nach dem Brand Feuer. Für alle sechs Insassen sollte jede Hilfe zu spät kommen (mehr zu dem tragischen Unglück hier >>>). Mittlerweile sind die Toten identifiziert. Unter ihnen ein Paar aus Wettringen (NRW). Die Hinterbliebenen haben nun eine Spendenaktion für die fünf Kinder der Patchwork-Familie gestartet.

NRW: Spendenaktion für Waisenkinder

Maik (†36) und seine Stephanie (†33) hatten noch so viel vor. „Die beiden haben sich verlobt und wollten im nächsten Jahr heiraten“, so die Schwester und gute Freundin der verstorbenen 33-Jährigen. „Dass das Schicksal plötzlich so hart zuschlagen würde, hätte niemand gedacht“, trauern die Angehörigen.

Das Paar hinterlässt fünf Kinder. Drei (8,10 und 12) brachte die lebensfrohe 33-Jährige mit in die Beziehung. Maik hatte bereits zwei Kinder (8 und 9), als er mit Stephanie zusammengekommen war. Der Unfall hat ihre Eltern jetzt plötzlich aus dem Leben gerissen. „Da es nur geringe finanzielle Rücklagen für die Beerdigung und die Zukunft der Kinder gibt, würden wir die Familien von Stephanie und Maik mit diesem Spendenaufruf gerne unterstützen“, heißt es in einem Aufruf bei „gofundme„.

Stephanie (†33) und Maik (†36) sind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Foto: gofundme.de

Das Schicksal der Kinder berührt viele Menschen in NRW. Das Spendenziel von 75.000 Euro ist innerhalb eines Tages erreicht worden. „Die Familien und wir sind überwältigt und wirklich dankbar für so viel Unterstützung. Falls noch weitere Menschen spenden möchten haben wir unser Spendenziel einmalig hochgesetzt.“ Bis Donnerstagvormittag (21. November) sind mehr als 85.000 Euro zusammengekommen.

Unfall macht zehn Kinder zu Waisen

Im gleichen Auto saßen auch Stephanies und Maiks Freunde Marion (†33) und Frank (†46). Marion hinterlässt vier Kinder, Frank eine Tochter.

Marion (†33) hinterlässt vier Kinder. Foto: gofundmde.de

Marions Schwester hat ebenfalls eine Spendenaktion bei „gofundme“ für die Hinterbliebenen gestartet, bei der bis Donnerstag mehr als 29.000 Euro gespendet wurden.