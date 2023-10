NRW: Niederländer kommen zum Shoppen über die Grenze – und trauen ihren Augen kaum

Der morgendliche Verkehr an den Grenzübergängen zwischen NRW und den Niederlanden bringt normalerweise Pendler und Touristen. Doch in letzter Zeit kann man beobachten, wie immer mehr Autos mit niederländischen Kennzeichen die Grenze überqueren, um nicht etwa Touristen-Attraktionen oder berufliche Verpflichtungen anzusteuern, sondern für etwas ganz Anderes: Zigaretten.

Ja, du hast richtig gelesen. Unsere niederländischen Nachbarn fahren kilometerweit über die NRW-Grenze, um sich mit deutschem Tabak einzudecken. Und das hat einen triftigen Grund. Aber Moment mal. Eigentlich war es doch immer andersherum gewesen. Die Deutschen machten doch immer einen Abstecher in die Niederlande wegen des Rauchens. Jetzt also die Kehrtwende, doch wieso eigentlich?

NRW: Wieso kommen Niederländer wegen Rauchen über die Grenze?

Die niederländische Regierung hat dem Rauchen den Kampf angesagt und zieht nun alle Register. Zigarettenautomaten sind jetzt verboten und gehören der Vergangenheit an. Sogar in Supermärkten und Tankstellen ist der Verkauf stark eingeschränkt. Ab 2024 dürfen Zigaretten überhaupt nicht mehr an diesen Orten verkauft werden – nur noch in Fachgeschäften. Lidl beispielsweise hat Zigaretten bereits 2021 in den Niederlanden aus dem Sortiment genommen.

Auch werden rauchfreie Orte immer mehr. Unter anderem ist es inzwischen verboten, an Bahnhöfen zu rauchen oder in Kneipen. Dieser drastische Schritt hat letztendlich dazu geführt, dass Zigaretten in den Niederlanden rar sind und die Preise in die Höhe schießen. In NRW und natürlich auch in ganz Deutschland hingegen erfreuen sich Raucher weiterhin an einer Vielzahl von Verkaufsstellen – und es ist vorerst zumindest auch kein Ende in Sicht.

Tabak in Deutschland ist günstiger

Die Preisdifferenz ist enorm: Ein 300-Gramm-Eimer Drehtabak kostet in Deutschland etwa 11 Euro, während er in den Niederlanden satte 17 Euro kostet. Und diese Preise werden 2024 noch weiter steigen. Der besagte Eimer soll dann mit sage und schreibe 24 Euro zu Buche schlagen.

Auch herkömmliche Zigaretten sind hierzulande günstiger: Eine Packung Marlboro mit 20 Zigaretten kostet in Deutschland „nur“ 8 Euro, während man in den Niederlanden für eine Schachtel mit 17 Zigaretten 8,20 Euro hinblättern muss. Dieser scheinbar geringe Preisunterschied summiert sich jedoch schnell, wenn man in größeren Mengen einkauft.

„Kaufen stangenweise Zigaretten“

Nicht nur Touristen nutzen diese Gelegenheit, auch niederländische Bewohner in der Nähe der Grenze schlagen zu. Gegenüber der „Rheinischen Post“ bemerkte ein Mitarbeiter an einer Aral-Tankstelle nahe der NRW-Grenze, dass sie „stangenweise Zigaretten kaufen“. Es habe vor einem Jahr begonnen, und seitdem würden die Holländer regelmäßig über die Grenze fahren, um ganze Kartons Zigaretten mitzunehmen.

Dies führe wiederum dazu, dass die Tankstelle „ziemlich oft“ die Zigaretten aufstocken müsse. Insgesamt sind die Verkäufe in den deutschen Tankstellen sprunghaft angestiegen. Die Lage könnte schon bald noch heftiger werden, wenn die Preise in den Niederlanden weiter in die Höhe schnellen. Damit bleibt die NRW-Grenze nicht nur ein Symbol für den Wechsel zwischen zwei Ländern, sondern auch für eine erstaunliche Preisdifferenz bei Tabakwaren. Wer hätte das gedacht?