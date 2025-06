NRW-Kurzurlauber aufgepasst! Drastische Pfingst-Maßnahme an Grenze zur Niederlande

Pfingsten steht vor der Tür. Für viele Menschen aus NRW ist das Feiertagswochenende die ideale Gelegenheit, um ein paar Tage in den Niederlanden zu verbringen.

Das Nachbarland lockt nicht nur mit einem Kurzurlaub an der Küste. Im Gegensatz zu Deutschland kannst du über Pfingsten in den Niederlanden sogar shoppen. Das Outlet Roermond lockt über die Feiertage etwa mit einem besonderen Angebot (mehr dazu hier >>>). Wer aus NRW mit dem Auto über die Grenze fährt, sollte seine Reise genau planen. Und das liegt nicht nur an der erwarteten Reisewelle ins Nachbarland.

NRW-Grenze in die Niederlande dicht

Wegen des langen Pfingstwochenendes erwartet der ADAC „extreme Staugefahr“. Vor allem am Freitagnachmittag (6. Juni) und am Pfingstmontag (9. Juni) rechnen die Experten des Automobilclubs mit verstopften Autobahnen. In NRW betrifft das vor allem die Ballungsräume rund um Köln sowie das Ruhrgebiet. Auch die Autobahnen Richtung Niederlande gelten wegen der Kurzurlauber Richtung Nordsee-Küste als staugefährdet.

++ Texel und Ameland waren gestern: NRW-Urlauber entdecken diesen Holland-Geheimtipp ++

Zu allem Überfluss sperrt eine niederländische Gemeinde über Pfingsten mehrere Straßen, die Autofahrer in letzter Zeit nutzen, um die Grenzkontrollen an der deutsch-niederländischen Grenzen zu umfahren. Konkret handelt es sich um die Grenzübergänge zwischen Emmerich-Elten am Niederrhein sowie am Grenzort Beek. Die Gemeinde Montferland reagiert damit nach eigenen Angaben auf lange Staus und gefährliche Situationen, die durch Autofahrer entstanden, die die Grenzkontrollen an der A3 umfahren wollten.

++ A42-Sperrung sorgt in Oberhausen für Entsetzen – „Beschissene Hölle“ ++

Wann sind die NRW-Grenzübergänge gesperrt?

Die mit der Stadt Emmerich und den NRW-Straßenbehörden abgestimmten Sperrungen gelten tagsüber ab Freitag (6. Juni) bis Pfingstmontag. Wer am Pfingstwochenende nach Beek fahren möchte, muss deshalb einen Umweg in Kauf nehmen.

Mehr Themen:

Grundsätzlich gilt über Pfingsten: Autofahrer sollten aufgrund der Verkehrslage möglichst viel Geduld mitbringen. Wer flexibel ist, sollte laut ADAC am besten am Pfingstsonntag oder Samstagnachmittag (7. Juni) verreisen. Weil auch der Tag nach Pfingsten neben NRW auch in anderen Bundesländern ein Ferientag ist, müssen Autofahrer auch am Dienstag (10. Juni) mit erheblicher Staugefahr rechnen. (mit dpa)