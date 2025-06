Texel und Ameland waren gestern: NRW-Urlauber entdecken diesen Holland-Geheimtipp

Holland, beziehungsweise die Niederlande im Allgemeinen, üben seit Jahrzehnten eine große Anziehungskraft auf die Deutschen aus. Ganz besonders Menschen aus NRW zieht es öfter über die Grenze, die so naheliegt. Vor allem die niederländischen Inseln wie Texel oder auch Ameland haben es Urlaubern angetan.

Doch will man ja nicht über die Grenze fahren, nur um sich gleich wieder zwischen Deutschen zu tummeln. Da kommt dieser Geheimtipp nahe der NRW-Grenze gerade richtig.

Holländische Insel wird zum Geheimtipp für NRWler

Texel und Ameland kennt jeder, aber hast du schon einmal von Marken gehört? Wahrscheinlich eher nicht, denn diese Insel ist ziemlich klein. Sie misst gerade einmal drei Kilometer in der Länge und zwei in der Breite sowie 1.700 Einwohner, die auf ihr leben. Zudem liegt sie nicht direkt an der Nordsee, sondern im Markermeer, durch den Breezanddijk getrennt von der Küste im Innland.

Auch interessant: NRW-Bürger fahren nach Holland – auf der Autobahn reiben sie sich verwundert die Augen

Dennoch ist die eher unbekannte Insel einen Besuch wert. Nicht nur ihre gute Erreichbarkeit macht sie attraktiv, vor allem für Besucher aus NRW, auch werden hier noch alte Traditionen gelebt, wie man es auf Ameland oder Texel nicht mehr erleben kann.

+++ Outlet Roermond bekommt Konkurrenz: NRW-Kunden können es kaum erwarten +++

Urlaub nahe NRW-Grenze auf Traditions-Insel

Auf Marken wird Tradition großgeschrieben. Viele Einwohner tragen Trachten, die Häuser ähneln allesamt Fischerhütten, in dunklen Farben mit weißen Verzierungen. Sie stehen zum Schutz vor dem Wasser auf Erdhügeln. Zudem gibt es hier traditionell holländische Küche in der Taverne am Hafen – Fisch oder auch Pfannkuchen beziehungsweise Pannekoken, wie die Holländer sagen.

Mehr Themen:

Eine halbe Autostunde von Amsterdam oder drei Stunden von Dortmund aus – Marken ist wirklich nicht schwer zu erreichen. Denn ein Damm verbindet die Insel mit dem Festland. Darüber kommt man auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder man nimmt eine Fähre ab Volendam. Das Auto stellt man einmal angekommen sowieso am besten gleich am Hafen ab, da viele Teile der Insel nur zu Fuß zu erkunden sind – wie zum Beispiel Leuchtturm und den angrenzenden Strand.

Marken ist definitiv einen Besuch wert, sei es für einen Tagesausflug von Amsterdam aus oder einen ruhigen Kurzurlaub.