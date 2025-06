Outlet Roermond lockt mit Pfingst-Angebot – doch es gibt einen Haken

Es ist mal wieder eine dieser Wochen im Mai, die viele Arbeitnehmer jubeln lässt. Denn am Pfingstmontag (9. Juni) ist gesetzlicher Feiertag in Deutschland und damit für viele die Gelegenheit für ein langes Wochenende.

Manch einer wird dabei die Chance für einen Kurzurlaub oder zumindest einen Ausflug nutzen. Aus NRW zieht es dabei auch wieder viele ins Outlet Roermond. Denn im Gegensatz zu Deutschland haben viele Geschäfte in den Niederlanden an Pfingsten geöffnet. Anlässlich des deutschen Feiertags hat sich das Designer-Outlet kurz hinter der holländischen Grenze etwas Besonderes ausgedacht.

Outlet Roermond mit Pfingst-Angebot

Die Wettervorhersage für Donnerstag dürfte vielen Menschen in NRW einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Egal, ob sie zu Pfingsten einen mit den Freunden spazieren oder das lange Wochenende für einen Besuch am Meer oder einem See eingeplant hatten.

Schließlich soll es Pfingsten ähnlich wie am Wochenende zuvor wenig sommerlich werden: Temperaturen um die 20 Grad, dazu Schauer und Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt (mehr dazu hier >>>). Für viele rückt daher ein Shopping-Trip ins Outlet Roermond noch mehr in den Fokus. Passend dazu hat das Shopping-Center seine Öffnungszeiten an Pfingsten ausgeweitet.

Outlet Roermond lockt – ein Angebot mit Haken

So können lädt das Outlet kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze seine Kunden am verlängerten Wochenende zum Late-Night-Shopping ein. Statt bis 20 Uhr hat das Outlet Roermond Pfingstsonntag und Pfingstmontag von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Dabei soll es Rabatte bis zu 60 Prozent auf die ohnehin schon günstigeren Outlet-Preise geben.

Die Sache hat jedoch einen Haken. Die Mischung aus eher mauem Wetter und Feiertag wird voraussichtlich ziemlich viele Menschen aus NRW anlocken. Das dürfte für reichlich Stau auf der Autobahn Richtung Roermond sorgen. Und auch das Outlet selbst könnte wieder aus allen Nähten platzen – ähnlich wie zu Ostern (mehr dazu hier >>>). Gerade deshalb dürften sich die erweiterten Öffnungszeiten lohnen. Weil das Outlet länger offen hat, lohnt es sich womöglich später als gewohnt anzureisen. Dann, wenn die erste Besucherwelle wieder abgeebbt ist.

