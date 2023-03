NRW: Luise (12) in Freudenberg ermordet – Polizei mit fürchterlichem Verdacht!

Freudenberg, NRW, ganz Deutschland steht noch unter Schock! Luise (12) aus Freudenberg (NRW) wurde auf dem Heimweg getötet. Ihre Leiche ist am Sonntag (12. März) in einem Waldstück gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, dass sie wegen eines Tötungsdelikts ermitteln. Hinweise auf ein Sexualdelikt würden nicht vorliegen.

Doch wer könnte der oder die Täter sein? Offenbar gibt es eine heiße Spur. Ein Polizist zur „Siegener Zeitung“: „Wir tappen nicht im Dunkeln“. RTL berichtete am Montag (13. März), dass ein weiteres Kind im Zusammenhang mit der Tat bei der Polizei befragt wurde. Der fürchterliche Verdacht: Der oder die Mörder könnten selbst minderjährige Kinder sein!

NRW: Luise (12) in Freudenberg ermordet! Sind Täter selbst minderjährig?

Laut „Bild“ sei am Tatort ein Gegenstadt gefunden worden, der sich möglicherweise einem Tatverdächtigen zuordnen lässt. Klar ist, dass Luise von ihrer Freundin kam, ihre Leiche wurde aber nicht auf dem Weg nachhause gefunden, sondern fast in entgegengesetzter Richtung. Unklar aber, ob der Fundort auch der Tatort ist. Die Leiche der Siebtklässlerin sollte am Montag (13. März) obduziert werden. Die Polizei schweigt bislang zur Todesursache.

Polizisten vor dem abgesperrten Fundort von Luises Leiche in Freudenberg (NRW). Foto: IMAGO / Rene Traut

Derweil ordnete die Bürgermeisterin von Freudenberg, Nicole Reschke (SPD), Trauerbeflaggung an. „Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen“, betonte sie. Die Schule des Mädchens öffne, es gebe dabei Gesprächsangebote von Psychologen an die Mitschülerinnen und Mitschüler. Noch am Sonntagabend hatte es in dem knapp 18.000 Einwohner zählenden Ort eine Trauer-Andacht gegeben.

NRW-Innenminister Reul tief betroffen

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (70, CDU) ist tief betroffen. Er sagt zu „Bild“: „Die Tat erschüttert mich sehr. Jedes Tötungsdelikt ist schrecklich, doch wenn so ein junges Mädchen brutal aus dem Leben gerissen wird, ist es besonders grausam. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich.“

Und weiter: „Ich habe selbst drei Töchter, mittlerweile auch Enkelkinder. Der Gedanke, wie schlimm dieses Verbrechen für die Eltern von Luise sein muss, ist unerträglich. Ich fühle mit ihnen und hoffe sehr, dass diese Tat schnell aufgeklärt werden kann.“