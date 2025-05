NRW: Spaziergänger macht Horror-Fund – jetzt besteht traurige Gewissheit

Ein morgendlicher Spaziergang im Aachener Wald nahm eine erschütternde Wendung. Am 8. Mai 2025 machte ein Spaziergänger in einem Waldstück nahe der Eupener Straße in NRW eine grausige Entdeckung: Ein menschlicher Körperteil lag gut verborgen im Unterholz.

Sofort alarmierte er die Polizei, die umgehend mit Leichenspürhunden und einer Einheit der Bereitschaftspolizei das Gebiet durchkämmte.

NRW: Leichenfund im Wald – Polizei ermittelt

Trotz intensiver Suche blieb der Fund zunächst ein Rätsel, da am ersten Tag keine weiteren Überreste sichergestellt wurden. Daraufhin wurde der gefundene Leichenteil in die Rechtsmedizin in NRW gebracht, um mehr über seine Herkunft und die Todesumstände zu erfahren. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gab es zunächst nicht.

Doch dann kam Bewegung in den Fall.

+++ Tierheim in NRW fassungslos über „Geschenk“ vor dem Tor – auch Bürgermeister schimpft: „Sauerei“ +++

Ein Zeugenhinweis veränderte die Richtung der Ermittlungen. Prompt erweiterte die Polizei den Suchradius – und machte am 12. Mai eine schockierende Entdeckung: In einem Waldstück südlich der ersten Fundstelle fanden die Einsatzkräfte weitere menschliche Überreste – diesmal einen vollständigen Leichnam.

Obduktion bestätigt: Es handelt sich um einen Mann

Erste Untersuchungen bestätigen: Es handelt sich um einen verstorbenen Mann. Die Rechtsmedizin hat nun die Obduktion übernommen, um Todesursache, Identität und mögliche Hintergründe zu klären.

Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen – doch die Kriminalpolizei hält sich alle Optionen offen. Die Ermittlungen in NRW laufen weiter auf Hochtouren.

Mehr News aus NRW:

Das war jedoch nicht der einzige grausame Leichenfund in NRW. In Menden wurde am Samstag (10. Mai) ein 14-Jähriger getötet. Seine Leiche wurde auf einem Spielplatz gefunden. HIER erfährst du alles Weitere.