Keine Lust aufs Freibad? NRW hat die coolsten Wasserspaß-Alternativen

Der Sommer bietet viele Möglichkeiten, Zeit am Wasser zu verbringen. Besonders in NRW gibt es zahlreiche attraktive Orte, die Erfrischung und Abwechslung versprechen. Wer das Meer nicht vor der Tür hat, muss nicht auf außergewöhnliche Badeerlebnisse verzichten.

Ein Highlight in NRW ist das Werksschwimmbad auf dem Gelände der Kokerei Zollverein in Essen. Der Pool, aus zwei Containern geschaffen, liegt mitten in beeindruckender Industriekulisse. Der Eintritt ist kostenlos, und jährlich findet hier ein Arschbomben-Wettbewerb statt.

NRW hat die coolsten Wasserspaß-Alternativen

Die Talsperren im Bergischen Land gelten als weiteres Juwel in NRW. Es gibt in der Region bis zu 20 Stauseen, von denen einige als Badestellen ausgewiesen sind. Besonders die Bever-, Brucher-, Lingese- und Wupper-Talsperren laden zum Schwimmen ein. Wer allerdings Blaualgen meiden will, sollte sich im Voraus informieren. Im Sauerland locken zudem große Stauseen wie der Bigge- oder der Möhnesee mit Strandbädern.

Der Rhein, Deutschlands längster Fluss, ist für Schwimmer tabu. Behörden warnen eindringlich vor den lebensgefährlichen Strömungen. Alternativ bietet das Panoramabad Rüngsdorf bei Bonn eine sichere Möglichkeit zum Schwimmen direkt am Rhein. Der Blick auf das Siebengebirge macht das Bad zu einem besonderen Ort.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen

In Langenfeld kommen Wassersportfans auf ihre Kosten. Der dortige Wasserski-See begeistert mit sechs Seilbahnen und einer Surf-Welle. Solche künstlich erzeugten Wellen, die bis zu 1,60 Meter hoch werden, sind europaweit einzigartig. Die Ruhr bietet ebenfalls eine seltene Möglichkeit zum Flussbaden. Eine offizielle und markierte Badestelle liegt in Bochum-Dahlhausen. Dort ist Schwimmen aber nur bei grüner Badeampel erlaubt, da die Wasserqualität stark schwankt.

Mehr News:

Auch Erlebnisbäder in NRW bieten spannende Alternativen. Im AquaMagis in Plettenberg lockt die höchste Outdoor-Wasserrutsche Deutschlands mit 22 Metern. Die kurvige Strecke in transparenter Röhre endet mit einem rasanten Sturz ins kühle Nass – ein Erlebnis für die Mutigen. NRW hält mit seinen vielseitigen Wassererlebnissen einzigartige Orte bereit. Ob Industriepool, Talsperre oder Freizeitbad: Für Abkühlung und Spaß ist gesorgt. (dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.