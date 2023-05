NRW: Leben von Baby hängt am seidenen Faden – Vater unter schwerem Verdacht

Was für ein Gewaltausbruch in NRW! Ein erst zwei Monate alter Säugling aus Paderborn (NRW) erlitt am Samstag (20. Mai) ein Schütteltrauma. Das Baby erlitt laut Polizei schwerste Hirnschäden, dessen Leben hängt aktuell leider am seidenen Faden.

Der schreckliche Verdacht: Der eigene Vater (21) soll die Horror-Tat begangen haben! Am Samstagabend wurde der Notarzt alarmiert, weil das Baby um sein Leben rang.

NRW: Vater soll Baby fast totgeschüttelt haben

Vor Ort stellte der Rettungsdienst schnell fest, dass schwerste Hirnschädigungen auf jenen Schütteltrauma hinwiesen. Die Polizei wurde am Dienstag (23. Mai) über den Vorfall informiert, ermittelt seitdem. Jetzt wurde der Vater des Säuglings vorläufig festgenommen.

Der junge Mann ist Paderborner, gilt als dringend tatverdächtig. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde der 21-Jährige der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts vorgeführt. Sie ordnete Untersuchungshaft an.