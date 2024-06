NRW: Neue Currywurst-Kreation sorgt für Überraschung – DAS glaubt keiner

Das Gastronomie-Angebot in NRW wird immer vielfältiger. Die Gastronomen müssen sich viel einfallen lassen, um die Kunden trotz steigender Preise in ihre Lokale zu locken.

Bei neuen Kreationen werden gerne zwei Klassiker miteinander verbunden. Viele Pizzerien bieten inzwischen seit Jahren Pizza mit Döner oder Spaghetti an. Auf dem Frühstückstisch hat sich bei einigen Haushalten Brot mit Schoko-Aufstrich und Mortadella etabliert. Doch das ist nichts gegen eine neue Currywurst-Variante aus Neuss (NRW).

NRW: Currywurst mit Schoko-Sauce – der Geschmacks-Test

Der Imbiss „Curry am Büchel“ bietet seit Ende Mai 2024 neben dem Klassiker auch die Currywurst mit Schoko-Sauce an. Ja, richtig gehört! Und wahrscheinlich ist deine Reaktion nun die gleiche wie meine erste: Die Stirn legt sich in Falten, das Gesicht verzieht sich und ein kleiner Schauer wandert durch die Glieder.

Ich frage mich: Darf man das und kann das überhaupt schmecken? Laut Imbiss-Inhaber Marc Michael schmeckt die neue Kreation sogar „himmlisch“, wie er auf Facebook schreibt. Wohlwissend, dass viele Menschen zunächst skeptisch und mit Vorurteilen wohl lieber ablehnen, fordert er seine Kundschaft auf: „Kommt vorbei, seid mutig und probiert.“

Diesem Aufruf bin ich gefolgt und habe der Currywurst in Schoko-Sauce für 4,80 Euro eine Chance gegeben. Und ganz ehrlich: Bis zum ersten Bissen war ich der festen Überzeugung, dass die Kombination einfach nicht schmecken kann. Doch ich wurde mehr als überrascht.

Beim Imbiss „Curry am Büchel“ in Neuss gibt es jetzt auch Currywurst mit Schoko-Sauce. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Überraschendes Fazit

Wieder kräuselte sich meine Stirn und die Augenbrauen gingen hoch – doch dieses Mal im positiven Sinne. Der Currywurst-Geschmack bleibt erhalten, ist sogar überraschend dominant und intensiv. Die Schokoladen-Sauce, die aus Vollmilch besteht, legt sich auf der Zunge mit einer sahnigen Note darüber und ist angenehm mild.

Intensiven Schoko-Geschmack schmecke ich erst, wenn ich die Sauce alleine in den Mund nehme. Weiße oder braune Schoko-Raspeln sowie ein paar Erdbeeren liegen oben drauf. Hauptgericht und Dessert in einem, wenn man die Erdbeeren abschließend in die Schoko-Sauce tunkt und isst. Das macht auch den Preisunterschied zur normalen Currywurst von 50 Cent wieder wett.

Allerdings merke ich auch nach nur wenigen Happen, dass die Kombination sehr mächtig ist und schnell sättigt – nach den Kalorien fragt man hier am besten gar nicht. Nach dieser Erfahrung kann ich den Aufruf des Imbiss-Betreibers nur wiederholen: Seid mutig und probiert!