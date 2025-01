ESC: Stefan Raab gibt neue Jury für den Vorentscheid bekannt – und sorgt für Überraschung

Jetzt ist es offiziell! Nachdem Stefan Raab verkündet hat, wieder beim ESC mitzumischen, folgt nun die Bekanntgabe der Jury des Vorentscheids. Dafür holt sich der Moderator zwei bekannte Gesichter an die Seite, um den perfekten Kandidaten für Deutschland zu finden. Die Fans haben allen Grund zur Freude.

ESC: SIE sind in der Jury mit dabei

In gleich mehreren Runden sucht Stefan Raab in „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ nach der größten deutschen Hoffnung des diesjährigen ESC in Basel. Doch er wird nicht alleine sein, wie am Freitag (31. Januar) offiziell bekanntgegeben wurde. Neben Stefan Raab sind nämlich auch Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld sowie Moderator Elton mit von der Partie.

Die beiden können es kaum erwarten bei der Suche nach dem deutschen ESC-Act mitzuhelfen. „Ich bin ein großer ESC-Fan und habe ja auch schon für Deutschland die Punkte verteilt. Nun ist es natürlich eine riesige Ehre, Teil dieser hochkarätig besetzten Jury sein zu dürfen. Und falls sich jemand fragt, was mich dazu qualifiziert – ich sage mal so: Ich bin die Unbekannte in der Raab’schen ESC-Erfolgsformel! Und Erfolg ist ja immer auch Teamarbeit. Denn ob Istanbul, Oslo oder Düsseldorf – ich war überall dabei. Muss nichts heißen, ich sag ja nur“, erklärt Elton.

