NRW: Polizisten wollen nur Diebesgut sichern – im Kühlschrank machen sie verstörenden Fund

Schock-Fund bei einer Wohnungsdurchsuchung in NRW am Montag (13. Februar). Eigentlich wollte die Polizei Münster am Vormittag lediglich die Wohnung eines 28-Jährigen nach Diebesgut an der Potstiege durchsuchen. Als sie den Kühlschrank der verdächtigen Wohnung in Münster öffneten, herrschte plötzlich Alarm-Stimmung.

Denn darin lag eine Bombe. Die Beamten riefen Verstärkung und sperrten die umliegenden Straßen in der NRW-Stadt ab. Angrenzende Gebäude wurden evakuiert. Fast 100 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

NRW: Polizei findet Bombe – keine Attrappe!

Sprengstoffexperten brachten den Sprengsatz später zu einem Feld zwischen der Busso-Peus-Straße und dem Gievenbecker Weg. Dort wurde das selbstgebaute Bastlerstück am Nachmittag kontrolliert gesprengt. Lange war unklar, ob es sich möglicherweise um eine Attrappe oder doch um sprengfähiges Material handeln könnte.

Die Sprengung zeigte jedoch, dass der Sprengstoff echt gewesen ist. Die Hintergründe des Funds sind noch unklar. Die Polizei Münster hat nun die Ermittlungen dazu aufgenommen, wer die Bombe gebaut hat und zu welchem Zweck.

Bombe in NRW gefunden – Polizei äußert sich zu Motiv

Bislang liegen der Polizei nach eigenen Angaben keine Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund vor. Vielmehr liegt der Verdacht nah, dass der Fund mit der mutmaßlich kriminellen Beschäftigung des 28-Jährigen zu tun haben könnte. Er wird des gewerbsmäßigen Diebstahls verdächtigt. Nach dem Fund in seiner Wohnung wurde der Verdächtige umgehend festgenommen.

Die Polizei Münster muss nun ermitteln, zu welchem Zweck die Bombe gebaut worden war. Wegen der Straßensperrungen musste der Busverkehr im Stadtteil Gievenbeck im Westen der NRW-Stadt für den Zeitraum der Maßnahmen umgeleitet werden. Nach der Detonation konnte die Polizei alle Sperrungen wieder aufheben. Alle Anwohner durften danach wieder zurück in ihre Wohnungen.