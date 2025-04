Leiche im Dortmund-Ems-Kanal gefunden – Polizei enthüllt trauriges Schicksal

Am Mittwoch (16. April) haben Taucher der Münsteraner Polizei eine Leiche aus dem Dortmund-Ems-Kanal geborgen. Bei der soll es sich um einen 59-jährigen Mann handeln.

Dieser wurde bereits seit dem Wochenende vermisst. Die Polizei Münster geht von einem tragischen Unglück aus.

Leiche aus dem Dortmund-Ems-Kanal geborgen

Seit Sonntagmorgen (13. April) wurde der 59-Jährige bereits vermisst. Angehörige hatten gemeldet, dass er zuletzt noch in der Nacht auf Sonntag gesehen wurde, das letzte Mal gegen 2.30 Uhr. Er soll am zu diesem Zeitpunkt mit zwei weiteren Personen angeln gewesen sein.

Der Münsteraner habe ersten Ermittlungen zufolge sein Lager an der Landzunge am Industrieweg aufgeschlagen. Nach der Vermisstenmeldung am Morgen um 7 Uhr hatte die Polizei sofort Suchmaßnahmen eingeleitet, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Am Mittwoch versuchte sie es erneut mittels Spezialtauchern und Spürhunden. Die konnten den Mann dann tot im Kanal treiben sehen und herausziehen. Die Polizei Münster geht derzeit von einem Unfall aus. Es wird weiter ermittelt.