NRW: Unheimliche Vorfälle auf Spielplatz – Polizei ermittelt

Ausgelassen mit Gleichaltrigen spielen und toben: Eigentlich sind Spielplätze ein absolutes Kinder-Paradies. Doch was jetzt auf einem Spielplatz in Münster (NRW) passiert ist, ist wirklich unheimlich – die Polizei ermittelt!

NRW: Polizei ist auf der Suche nach dem Täter

Unbekannte haben im Mai gleich zweimal gefährliche Gegenstände im Spielsand einer Grundschule an der Königsberger Straße in Münster platziert. Bereits Anfang Mai fanden Kinder zunächst ein Messer in der Nähe des Klettergerüstes. Unfassbar: Die Spitze zeigte dabei nach oben!

NRW: Unfassbare Tat gefährdet Kinder

Am 25. Mai wurde dann ein weiterer Metallgegenstand an der gleichen Stelle entdeckt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.

NRW: Polizei sucht Zeugen

Hast du etwas Verdächtiges beobachtet oder kannst Hinweise zu den Tätern geben? Dann melde dich unter der Telefonnummer 0251-275-0.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Täter so schnell wie möglich geschnappt werden, damit kein Kind ernsthaft zu Schaden kommt…

