NRW: Motorradfahrer überholt Auto – plötzlich eröffnet er das Feuer

Drive-By-Schießerei in NRW! In Rhede bei Münster hat am Mittwochabend (21. Februar) ein Unbekannter auf einen 60-Jährigen geschossen. Der war gerade mit dem Auto unterwegs, als ein Motorradfahrer aufholte.

+++ Razzia in NRW: SEK sprengt Wohnungstür auf – Zugriff! Zahlreiche Festnahmen +++

Der Fahrer zückte seine Waffe und feuerte mehrfach auf das Auto des 60-Jährigen ab. Danach setzte er seine Fahrt einfach fort – als wäre nichts gewesen. Der Autofahrer wurde bei dem Überraschungsangriff in NRW schwer verletzt.

NRW: Motorradfahrer schießt auf Autofahrer

Eine Szene wie aus einem Actionfilm: Ein Motorrad überholt ein Auto, plötzlich zückt der Fahrer eine Waffe und schießt mehrfach auf den Autofahrer. Nachher gibt er Gas und zischt einfach ab. Den Autofahrer lässt er schwer verletzt in seinem Wagen zurück.

Auch aktuell: Wuppertal: Bluttat an Schule ++ Mehrere Verletzte

Der Verletzte, der von den Kugeln getroffen wurde, konnte noch von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei Borken und Münster gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Münster nun am Donnerstag bekannt gaben, ist der Mann aus Rhede außer Lebensgefahr.

Mordkommission sucht Unbekannten

Der Unbekannte hatte ihm nach aktuellem Kenntnisstand gegen 18.25 Uhr auf der Bundesstraße 67 bei Rhede in Fahrtrichtung Bocholt beschossen. Wer zur gleichen Zeit in der Nähe war und die Szene oder den Motorradfahrer beobachten hat, der wird dringend gebeten, sich bei der Polizei Münster unter der Telefonnummer 0251 275 0 zu melden. Der Motorradfahrer ist noch flüchtig.

Mehr News aus NRW und der Region:

Eine Mordkommission aus Münster ermittelt. Zurzeit geht sie davon aus, dass sich der Täter und sein Opfer kennen könnten. Wie genau ihre Beziehung aussieht, ist allerdings noch unbekannt. Daher brauchen die Ermittler jetzt alle Hinweise, die sie kriegen können.