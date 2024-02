Razzia in NRW: SEK sprengt Wohnungstür auf – Zugriff!

Am Mittwoch (21. Februar) läuft europaweit eine Razzia gegen Schleuser-Banden. Auch in NRW gab es am Morgen mehrere Einsätze. In Düsseldorf soll eine Spezialeinheit der Bundespolizei ein Haus gestürmt haben.

Dort sprengten sie eine Wohnungstür. Der Knall dürfte die Anwohner am frühen Morgen aufgeschreckt haben. Dann erfolgte der Zugriff.

Razzia in NRW: Kampfansage gegen Schleuser

Am Mittwoch läuft in mehreren Bundesländern Deutschlands und sogar europaweit eine Razzia gegen kriminelle Schleuser-Banden. Auch in NRW wurden dazu Wohnungen und Häuser untersucht.

Bei mindestens einem Einsatz soll laut DER WESTEN-Informationen auch eine Wohnungstür in Düsseldorf aufgesprengt worden sein. Die GSG9 – eine Sondereinheit der deutschen Bundespolizei zur Bekämpfung von Terrorismus sowie Schwerst- und Gewaltkriminalität – habe die Wohnung durchsucht und womöglich auch jemanden festgenommen.

Mehr News:

Noch wurden diese Informationen offiziell nicht bestätigt, auf Anfrage von DER WESTEN konnte die Bundespolizei bisher keine Details mitteilen.

Wir berichten weiter.