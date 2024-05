NRW: Beliebte Veranstaltung kehrt zurück – Besucher scharren mit den Hufen

Eine beliebte Veranstaltung kehrt zurück nach NRW! Darauf dürften zahlreiche Menschen bereits gewartet haben – jetzt gibt es die gute Nachricht!

Schon im März lockte dieses Event tausende von Besuchern nach NRW – und nur wenige Monate später folgt jetzt das Comeback! Der „Mega Snuffelmarket“ ist wieder da. Wie „Ruhr24“ berichtet, dürfen sich Besucher sogar über ein größeres Angebot bei dem XXL-Flohmarkt freuen.

100 Aussteller mehr bei der Neuauflage in Kalkar

Bereits Ende 2023 und im März 2024 fand der „Mega Snuffelmarket“ aus den Niederlanden in NRW statt. Am Samstag (15. Juni) und Sonntag (16. Juni) wird es eine Neuauflage in der Messehalle in Kalkar mit 400 Ständen geben.

Auf dem Trödelmarkt wird es die typische Ware geben, die du sonst auch auf den Märkten findest: Möbelstücke, Bücher, antike Gegenstände, Schmuck oder Spielzeug. Und das Angebot wurde ordentlich aufgestockt: Im März gab es „nur“ 300 Aussteller – im Juni sind es sogar noch einmal 100 mehr, also 400!

Kinder unter zehn Jahre kommen kostenlos rein

Der Eintritt kostet 5 Euro. Für Kinder unter zehn Jahren ist der Eintritt kostenlos. Das Parken an dem Messe- und Kongresszentrum Kalkar/Wunderland Kalkar ist ebenfalls kostenlos. Der XXL-Flohmarkt ist an den beiden besagten Juni-Tagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

