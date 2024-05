Ist dieses Jahr vielleicht das Jahr, in dem sich das Sommermärchen wiederholt? Viele Deutsche haben große Hoffnungen, dass es bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft so weit ist. Deshalb verwandelt sich das gesamte Ruhrgebiet in diesem Sommer in eine wahre Partymeile. Gleich vier der zehn Stadien liegen in NRW: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln. Und auch in den anderen Städten ist Großes geplant – zum Beispiel in Mülheim.

Bei den vergangenen Turnieren mussten sich die Mülheimer, die die Spiele in großer Runde verfolgen wollten, auf die verschiedenen Kneipen und Bars der Stadt verteilen. Ein großes Event gab es nicht. Das soll sich in diesem Jahr endlich ändern. Die „WAZ“ berichtet über die erfreulichen Public-Viewing-Pläne.

Mülheim: Großes Fanfest geplant

Die letzte größere Public-Viewing-Veranstaltung hat es bei der WM 2018 gegeben, am Flughafen Essen/Mülheim und im Franky‘s-Biergarten am Wasserbahnhof. Das soll sich zur EM 2024 endlich wieder ändern. In der Innenstadt soll ein Fanfest mit bis zu 1000 Fußballfans stattfinden – und das auch noch mit freiem Eintritt, wie die „WAZ“ berichtet!

Thorsten Sterna aus dem Marketing der AZ-Gruppe Deutschland erzählte, dass diese Idee bei dem Unternehmen während eines großen Sommerfestes im vergangenen Jahr entstanden ist. „Uns fehlt noch die allerletzte Genehmigung, aber die Ampel steht auf gelb-grün“, so Sterna. In Windeseile war ein Konzept bei der Stadt eingereicht und es wurde nach Locations gesucht. Wo genau der Spaß stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber: Der Fan-Bereich wird an allen Spieltagen schon ab 10 Uhr geöffnet sein.

„800 bis 1000 Leute“

Im Gespräch mit der „WAZ“ verriet Geschäftsführer Azizovic: „Mein Ziel ist es, dass immer 800 bis 1000 Leute da sind.“ Der Veranstaltungsort wird umzäunt sein, das Mitbringen von Getränken und Pyrotechnik ist nicht gestattet. Neben den Klassikern wie Bratwurst und Bier sollen auch Burger, Pizza, Eis und Cocktails angeboten werden. Auch ein VIP-Bereich ist geplant.

Wer keine Lust auf eine so große Menschenansammlung hat und lieber gemütlich mit seinen Freunden in einer Kneipe Fußball schauen möchte, der hat in Mülheim natürlich auch weiterhin die Möglichkeit dazu.