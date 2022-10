NRW: Albtraum in Schwimmunterricht – kleines Mädchen treibt leblos im Wasser

Schreckliches Drama beim Schwimmunterricht an einer Grundschule in Materborn (NRW). Dort ist am Donnerstagmorgen ein Mädchen (8) im Schwimmunterricht aus bislang unbekannten Gründen untergegangen. Gegen 10.30 Uhr bemerkten Lehrkräfte plötzlich, dass die Achtjährige leblos im Wasser trieb.

Die Lehrer zogen das Kind aus dem Schwimmbecken und begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Zeitgleich wurde der Notruf alarmiert. Rettungskräfte rückten zur Grundschule in NRW aus und zogen einen Hubschrauber hinzu. Denn es kam auf jede Sekunde an.

NRW: Kleines Mädchen nach Schwimm-Unfall in Lebensgefahr

Nach Angaben der Polizei Kleve hatten die Lehrer vor Eintreffen des Rettungsdienstes bereits ganze Arbeit geleistet. Sie hatten das Kind erfolgreich wiederbelebt. Trotzdem war Eile geboten.

Denn die Schülerin schwebte weiter in Lebensgefahr. Sie wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Mitschüler und Lehrer standen unter Schock. Sie wurden durch Sozialarbeiter der Schule und eine Nofallseelsorgerin betreut.

Mädchen in Schulunterricht verunglückt – jetzt ermittelt die Polizei

Auch der Opferschutz der Polizei war vor Ort und kümmerte sich primär um die Angehörigen des verunglückten Mädchens.

Die Polizei Kleve hat nun die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Schwimm-Unfall unter Aufsicht der Lehrer kommen konnte.