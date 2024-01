NRW: Eskalation im Klassenzimmer – Maskierter geht auf Lehrer los

Jeden Wochentag stellen sich Schüler den Wecker, um nicht zu spät zur Schule zu kommen. In der Regel beginnt die erste Stunde bei den weiterführenden Schulen um 8 Uhr. In einer Schule in NRW kam es am Mittwochmorgen (31. Januar) jedoch zu einem dramatischen Ereignis.

Kurz nach Unterrichtsbeginn hegten zwei maskierte Jugendliche einen perfiden Plan aus und setzen diesen in die Tat um. Einer von Ihnen ging auf einen Lehrer los, während der andere Schmiere stand.

NRW: Angriff auf Lehrer schockiert

Gegen 8.05 Uhr platzte der maskierte Täter plötzlich in das Klassenzimmer der Montanus Realschule in der Steinbücheler Straße 50 in Leverkusen-Steinbüchel ein. Dort soll er einen Tisch nach dem Lehrer geworfen und Pfefferspray in seine Richtung gesprüht haben. Kurz nach der Tat habe er mit einem Komplizen, der offenbar im Schulflur auf ihn gewartet hatte, den Flucht ergriffen. Beide seien in Richtung Tankstelle, Steinbücheler Straße 48 gerannt.

Zu dem betroffenen Zeitpunkt befanden sich ungefähr 25 Schüler im Alter zwischen 14 und 15 Jahren im Klassenraum. Weder Schüler noch Lehrer seien durch die Aktion verletzt worden. Auch der Schulbetrieb lief normal weiter. Nun sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern.

Polizei sucht nach IHNEN

Beide Tatverdächtige sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein. Zeugen beschreiben den mutmaßlichen Angreifer als circa 180 Zentimeter groß mit dunklen Augen und von sportlicher Statur. Zum Tatzeitpunkt verdeckte er sein Gesicht mithilfe eines weißen Schals und trug zudem einen schwarzen Anorak mit Kapuze.

Der vermeintliche Komplize soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und dunkelhaarig mit Schnauzbart sein. Laut Zeugenaussagen habe er eine rote Mütze, eine Maske, einen hellgrauen Hoodie und schwarze Schuhe der Marke Balenciaga mit weißer Schrift getragen. Hinweise, die Aufschluss über die Identität oder den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben können, nimmt die Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gerne entgegen.