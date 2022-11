NRW: Bombendrohung ++ Arbeitsagentur evakuiert ++ Verdächtiger festgenommen

Alarm am Freitagvormittag (18. November) in NRW!

Rund 120 Personen mussten die Arbeitsagentur an der Philadelphiastraße in Krefeld (NRW) verlassen. Denn per Fax ging eine Bombendrohung bei der Bundesagentur für Arbeit in Gotha. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen.

NRW: Bombendrohung! Tatverdächtiger festgenommen

Nach der Bombendrohung rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei zur Philadelphiastraße nach Krefeld aus. Sie evakuierten das Gebäude und begannen anschließend mit der Durchsuchung der Räumlichkeiten.

Dabei kamen unter anderem Sprengstoffspürhunde zum Einsatz. Noch während der Durchsuchungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger aus Krefeld festgenommen werden. Er steht im Verdacht, die Bombendrohung abgesetzt zu haben.

Das ist über den Verdächtigen aus NRW bekannt

Wo genau der Mann festgenommen wurde, konnte eine Sprecherin der Polizei Krefeld auf Nachfrage von DER WESTEN am Nachmittag noch nicht mitteilen. Fest steht: Es handelt sich um einen 40-Jährigen aus NRW, der im näheren Umfeld wohne.

Zum möglichen Motiv und den Hintergründen der Drohung gibt es bislang keinerlei Informationen. Gegen den Mann wird jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens ermittelt. Die genauen Hintergründe werden jetzt ermittelt.

Der Einsatz an der Arbeitsagentur ist mittlerweile beendet. Dabei wurde nichts Verdächtiges gefunden.