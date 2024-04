NRW: Streit zwischen Wohnungslosen nimmt dramatische Wende – 39-Jähriger tot!

Schreckliche Tat in einem Wohnhaus in Bonn (NRW). Dort wurde ein 39-jähriger Bewohner tödlich verletzt.

Die Polizei nahm schnell einen Verdächtigen fest. An seiner Kleidung bemerkten sie direkt Blutspuren.

Streit in NRW endet tödlich

Schwerer Schock am späten Samstagabend (20. April) gegen 23 Uhr. Ein Zeuge informierte die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung im Wohnheim Prälat-Schleich-Haus in der Bonner Nordstadt (NRW). Nach den ersten Angaben des Zeugen wurde bei dem Geschehen eine männliche Person schwer verletzt, gibt die Polizei in einer Pressemitteilung an.

Die NRW-Rettungs- und Einsatzkräfte vor Ort fanden in einem Zimmer des Wohnheimes eine leblose Person vor. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Verletzte, bei dem es sich nach den ersten Feststellungen um einen 39-jährigen Bewohner des Hauses handelt, in eine Klinik eingeliefert. Doch dort erlag er seinen Verletzungen.

Verdächtiger wurde festgenommen

In der Nähe des Tatortes stellte eine Polizeistreife im Rahmen der ersten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen einen 34-jährigen Mann fest und überprüfte ihn. An ihm bemerkten sie sichtbare Blutspuren an Körper und Kleidung. Der Tatverdächtige, der nach den ersten Ermittlungen auch dem Wohnbereich des betroffenen Wohnheimes zuzuordnen ist, wurde vorläufig festgenommen.

Zu den genauen Umständen der Tat ermittelt jetzt eine Mordkommission der Bonner Polizei und die Staatsanwaltschaft Bonn. Für die weitergehenden Ermittlungen wird laut Polizei auch das Rechtsmedizinische Institut einbezogen. Weitere Erkenntnisse wird es erst am Montag (22. April) geben.