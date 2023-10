NRW: Mann tödlich verletzt ++ Sohn unter Tatverdacht ++ Mordkommission ermittelt

Am Freitagabend (27. Oktober) ist es in einer Großstadt in NRW zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Nach ersten Informationen wurde dabei ein Mann lebensgefährlich verletzt. Er verstarb später.

+++ Schwangere in NRW auf offener Straße erstochen! ++ Hilfeschreie schrecken Anwohner auf +++

Nachdem es bereits in der Vergangenheit mehrfach Einsätze von der Polizei an demselben Ort gegeben hatte, besteht jetzt ein erster konkreter Verdacht. Unter Tatverdacht steht demnach der Sohn des Mannes, weshalb jetzt eine Mordkommission ermittelt.

NRW: Sohn soll seinen Vater getötet haben

Die Polizisten fuhren am Freitagabend (27. Oktober) nach einem Hinweis zu einer Kölner Wohnung im Stadtteil Altstadt-Nord in NRW. In der Wohnung fanden die Beamten einen lebensgefährlich verletzten 83-jährigen Mann und seinen 39-jährigen Sohn, welcher ebenfalls in dieser Wohnung lebt. Da der 39-jährige Sohn im Verdacht steht, seinem Vater die Verletzungen zugefügt zu haben, wurde der Sohn von der Polizei festgenommen.

+++ NRW: Schwere Vorwürfe! Vize-Bürgermeister wegen Kinderpornos und Missbrauch Minderjähriger festgenommen ++ Bürgermeister mit klarer Ansage +++

Der lebensgefährlich verletzte 83-jährige Mann erlag trotz sofortiger Reanimation seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der 39-Jährige soll noch am Samstag (28. Oktober) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Folgenden Nachrichten könnten dich auch noch interessieren:

Auf die richtige Spur brachte die Polizei ein Bekannter des 83-Jährigen, der sie verständigte, da er seinen Bekannten ungewöhnlicherweise nicht hatte erreichen können. Bereits in der Vergangenheit war die Polizei mehrfach wegen häuslicher Gewalt zu der Wohnung gerufen worden.

+++ Hagen: Messerstecherei! Mann (28) schwer verletzt – Angreifer (31) bittet Tankstellen-Mitarbeiterin um ihre Hilfe +++

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und möglichen Hintergründen dauern derzeit noch durch eine Mordkommission an.