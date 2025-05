Mann haut gegen Straßenbahn-Scheibe in NRW – kurz darauf ist er tot

Fürchterlicher Unfall am Freitagnachmittag (16. Mai) in der NRW-Metropole Köln. Nach Angaben der Polizei ist ein Mann an der Haltestelle Heumarkt von einer Straßenbahn überfahren worden.

Für den bislang noch unbekannten Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr der Stadtbahn rund um den Unglücksort in beide Richtungen gesperrt werden.

Mann stirbt bei Straßenbahn-Unglück in NRW

Was die Zeugen des Vorfalls auf dem Bahnsteig der Haltestelle Heumarkt gegen 15 Uhr sehen mussten, werden sie wohl ihr Leben lang nicht aus dem Kopf bekommen. Ersten Angaben zufolge soll der Mann schwankend über den Bahnsteig gelaufen sein, war mutmaßlich betrunken.

Plötzlich soll er gegen die Scheibe des Zuges gehämmert haben. Ob der Fahrzeugführer der Kölner Verkehrsbetriebe das mitbekommen hat, ist bislang unklar. Fest steht: Die Stadtbahn setzte sich Richtung Deutz in Bewegung und der Mann stürzte zwischen Bahnsteigkante und Wagen. Dabei geriet der Mann unter den Wagen und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unglück

Um den Unfall genau rekonstruieren zu können, bittet die Polizei Köln um weitere Hinweis. Zeugen können sich unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.

Wegen der Unfallaufnahme kam es am Freitagnachmittag zu erheblichen Störungen auf den Linien 1,7 und 9. Die Linien 1 und 9 in Richtung in Weiden West bzw. Sülz Hermeskeiler Platz endeten an der Haltestelle Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena. Die Linie 7 mit Richtung Frechen endete an der Haltestelle Deutzer Freiheit. „Stattdessen nutzen Sie bitte zwischen Neumarkt und Bahnhof Deutz/Lanxess-Arena die Linien 3 und 4. Dort erreichen Sie wieder die Linien 1, 7 und 9“, erklärte die KVB auf ihrer Webseite.