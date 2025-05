Auf Frau in NRW-Straßenbahn ejakuliert – Fahndungsfoto hinterlässt Gänsehaut

Was für ein abstoßender Vorfall in einer Kölner Stadtbahn! In der Nacht auf Sonntag (16. Februar) soll ein Mann während der Fahrt in der NRW-Metropole auf eine Frau ejakuliert haben.

Die Polizei Köln hat jetzt ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Es hinterlässt ein mehr als beklemmendes Gefühl.

Sexueller Übergriff in NRW-Straßenbahn

Es geschah kurz nach Mitternacht. Eine Frau stieg um 0.10 Uhr an der Haltestelle Heinrich-Lübke-Ufer in den hinteren Waggon der Linie 17. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll sich der mutmaßliche Sex-Täter hinter sie gesetzt haben.

++ Mann haut gegen Straßenbahn-Scheibe in Köln – kurz darauf ist er tot ++

Unbemerkt soll er dann onaniert haben, um sich dann auf die Sitzbank zu stellen und auf sein Opfer zu ejakulieren! An der Haltestelle Schönhauser Straße rannte der Mann schließlich davon. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass der Gesuchte sich an einer Frau vergangen hat. Mindestens zwei weitere sexuelle Übergriffe gehen den Ermittlungen der Polizei auf sein Konto.

++ Todes-Drama in Dortmund! Feuerwehr findet Leiche in Wohnung ++

Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Weil die Polizei den mutmaßlichen Sex-Täter bisher nicht aufspüren konnte, hat die Staatsanwaltschaft nun der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos zugestimmt:

Kennst du diesen Mann? Foto: Polizei Köln

Es zeigt einen etwa 25 bis 35 Jahre alten, schlanken Brillenträger. Sein starrer, beinahe durchdringender Blick sorgt beim Betrachten für Gänsehaut. Wie auf dem Bild zu sehen ist, trug der Gesuchte zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenhoodie mit weißem Schriftzug im Brustbereich. Außerdem war er mit einer dunklen Jogginghose, schwarzen Handschuhen, einer schwarzen Mütze sowie weißen Adidas-Turnschuhen bekleidet.

Mehr Themen:

Du erkennst den Mann? Dann melde dich bitte bei der Polizei Köln unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.