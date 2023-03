NRW: 23-Jähriger erliegt nach Streit Verletzungen – Mordkommission ermittelt

Schrecklicher Vorfall am Sonntagabend (12. März) in NRW! In Köln-Stammheim ist ein Streit zwischen mehreren Personen plötzlich eskaliert. Ein Anwohner der Moses-Heß-Straße hatte gegen 21.45 Uhr die Polizei Köln über die Streitigkeiten informiert – doch als die Beamten eintrafen, war das Schlimmste bereits geschehen.

Auf der Straße fanden sie lediglich einen schwerstverletzten 23-Jährigen vor, der bewusstlos war. Alarmierte Rettungskräfte versuchten den jungen Mann zu reanimieren. Doch sie konnten sein Leben nicht mehr retten.

NRW: Mann erliegt Verletzungen – Mordkommission ermittelt

Noch am Tatort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagmorgen (13. März) bekannt geben. Von den anderen beteiligten Personen war keine Spur. Sie waren mutmaßlich beim Eintreffen der Beamten geflohen. Doch es liegt ein schwerer Verdacht im Raum.

Noch am Sonntagabend wurde eine Mordkommission eingesetzt, die im Fall ermitteln wird. Zu den Hintergründen der Tat sowie zur Identität der mutmaßlichen Täter liegen derzeit noch keine Informationen vor.

NRW: Leiche steckt kopfüber in Gullyschacht

Auch ein anderer grausamer Fall aus NRW beschäftigt derzeit die Polizei. In Niederkassel-Lülsdorf hatte ein Passant am frühen Sonntagmorgen (12. März) einen leblosen Mann gefunden. Der 46-Jährige steckte nach Angaben der Polizei kopfüber in einem 1,5 Meter tiefen Kanalschacht, lediglich 50 Meter von der Kölner Stadtgrenze entfernt. Nur die Schuhe der Leiche ragten aus dem Schacht heraus. Den schwer zugerichtete Körper konnte die Feuerwehr nur mit viel Mühe bergen.

Noch am Sonntagmorgen durchsuchte ein Mordkommission die Wohnung des toten Mannes. Doch vor Ort konnten machten die Beamten eine essenzielle Entdeckung.