NRW: Schuss auf Einfamilienhaus in Silvesternacht – Projektil im Kinderzimmer!

Schock in der Silvesternacht in Köln. Mitten im Getöse der Böller und Raketen hat ein Unbekannter ein Einfamilienhaus in der NRW-Metropole ins Visier genommen.

Der Unbekannte zielte mit einer scharfen Waffe auf das Haus im Stadtteil Holweide und drückte ab. Die Kugel durchlöcherte Rollladen und Fenster des Einfamilienhauses an der Chemnitzer Straße. Als der Vater am nächsten Morgen das Zimmer seiner Kinder betrat, bekam er den Schock seines Lebens.

NRW: Unbekannter schießt auf Kinderzimmer

Der Vater alarmierte sofort die Polizei, als er das Einschussloch im Fenster des Kinderzimmers sah. Die Beamten sollten das Projektil später auf dem Boden finden. Zum Glück kam niemand bei dem Angriff zu Schaden.

Wer hinter dem Angriff auf die Familie steckt, ist bislang völlig unklar. Der Vater gab an, dass er das Kinderzimmer zuletzt am Silvesterabend um 22 Uhr betreten hatte. Zu diesem Zeitpunkt habe er noch nichts Auffälliges bemerkt. Am nächsten Morgen dann der Schock.

Polizei Köln bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen um Hilfe bei der Suche nach dem Schützen. Ist dir in der Silvesternacht etwas im Bereich der Chemnitzer Straße aufgefallen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Köln unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

In den letzten Wochen und Monaten kam es im Rheinland und Ruhrgebiet immer wieder zu Sprengstoff-Anschlägen und Schüssen auf Gebäude. Die Polizei Köln rechnet viele dieser Taten der organisierten Kriminalität zu. Manchmal irrten sich die Verbrecher dabei sogar in der Adresse (mehr dazu hier >>>). Die Hintergründe in diesem Fall sind noch unbekannt.

In der Silvesternacht kam es in NRW zu zahlreichen Straftaten und Böllerunfällen. Ein Mann (24) kam in Geseke durch einen selbstgebauten Böller ums Leben. In Herne wurde einem kleinen Jungen (10) mindestens ein Finger weggesprengt. Auch zahlreiche Polizisten wurden verletzt. Mehr zu den Vorfällen zum Jahreswechsel kannst du hier nachlesen >>>