NRW-Stadt macht es dem Ruhrgebiet vor – HIER kannst du bald kostenlos Taxi fahren

Kostenlos mit dem Taxi fahren – das klingt nach einer Traumvorstellung. In einigen deutschen Städten ist es aber bereits Realität. Jetzt zieht auch eine NRW-Stadt nach.

Nachdem die Politik im Sommer den Antrag gestellt hat, wurde dieser nun bewilligt und das Projekt soll sogar voraussichtlich noch 2024 an den Start gehen.

+++ NRW: 2-Euro-Münze zeigt bekanntes Wahrzeichen des Bundeslandes – und steigt sofort im Wert +++

Selbstverständlich können dort jetzt nicht alle kostenlos mit dem Taxi fahren, das Angebot ist an ein paar Bedingungen gebunden. Doch klingt es vielversprechend – auch fürs Ruhrgebiet?

NRW-Stadt zieht nach

Stell dir vor, du bist eine junge Frau, alleine unterwegs bei Nacht, hast gerade den letzten Bus verpasst und müsstest jetzt lange auf den nächsten warten, am besten noch in einer zwielichtigen Ecke. Kein schönes Gefühl, oder? Dann einfach mit dem Taxi fahren, kann sich aber nicht jeder leisten. Um da Abhilfe zu schaffen, gibt es nun ein besonders Angebot.

Auch interessant: US-Amerikaner besucht Zoo in NRW – was er dort sieht, verschlägt ihm die Sprache

Bremen, Freiburg, Heidelberg, Mannheim, München und demnächst auch Köln führen das sogenannte „FrauenNachtTaxi“ ein. Um kostengünstig nachts nach Hause zu kommen, bekommen Frauen Gutscheine fürs Taxi.

In Köln hatten sich dafür die Parteien Volt, Grüne, CDU und SPD eingesetzt. Damit soll nachts zwischen 22.00 und 6.00 Uhr das Sicherheitsempfinden für Frauen erhöht werden. Für das Gutscheinsystem – in Anlehnung an das Münchener Vorbild – will die Stadt 15.000 Euro bereitstellen. An die Gutscheine im Wert von zehn Euro kommen Bürgerinnen über die Bürgerbüros. Bis zu drei Gutscheine können auf einmal ausgegeben, pro Fahrt allerdings nur einer eingesetzt werden.

Kommt das Angebot ins Ruhrgebiet?

Jetzt, wo Köln den Anfang machen will, stellt sich natürlich die Frage: Welche Großstadt zieht als nächste nach? Auch im Ruhrgebiet gibt es dicht an dicht mehrere große Städte, in denen das Angebot sicher dankend angenommen werden würde – beispielsweise in Essen oder Dortmund.

Wir haben daher die Städte angefragt, was sie von der Idee halten und ob sie eine Einführung in Erwägung ziehen.

Für Dortmund existiert tatsächlich bereits ein Konzept mit dem DSW21, dem Verkehrsunternehmen der Stadt, heißt es auf unsere Anfrage. „Einige Fragen der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung sind jedoch noch ungeklärt – hierzu finden zurzeit Gespräche statt, der Prozess ist also noch in Gange“, so ein Stadtsprecher. Anders in Essen.

Hier liegen der Stadt noch keinerlei Anträge dafür vor. Allerdings verfolge man das Geschehen in den anderen Städten. Es ist also nix vom Tisch, was noch nicht draufliegt.