NRW: Todes-Unglück in Köln! Mann von U-Bahn erfasst – Polizei startet Aufruf

Tragischer U-Bahn-Unfall in NRW! Am späten Donnerstagabend, den 6. April, ist ein Mann im Kölner Stadtteil Bickendorf von einer U-Bahn überfahren worden. Durch den Zusammenprall erlitt er tödliche Wunden und starb.

+++ Wunsiedel: Mädchen (10) liegt tot in Kinderheim – Ermittler mit schrecklichem Verdacht +++

Wie die Kölner Polizei noch am gleichen Abend mitteilte, müsse nun geklärt werden, wie es zu dem Unglück in NRW kommen konnte. Darum bittet die Behörde nun die Bevölkerung um Hilfe.

NRW: 47-Jähriger von U-Bahn überrollt

Es war ein tragisches Unglück am Gründonnerstag. Am Abend fuhr die Bahnlinie 3 der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) in Richtung Görlinger Zentrum. Gegen 21.45 Uhr sollte die U-Bahn gerade an der Haltestelle Akazienweg anhalten, als sie plötzlich mit dem Mann zusammenstieß. Der verletzte sich dabei so schwer, dass er noch am gleichen Abend starb.

+++ Witten: Frau von Freund erwürgt – vor Gericht kommt der erschreckende Grund für die Tat ans Licht +++

Die U-Bahnstrecke war für längere Zeit nicht befahrbar, da ein Team des Verkehrsunfalldienstes zunächst alle Beweise sichern musste, um den Hergang des Unfalls zu klären.

Weitere Meldungen aus der Region:

Wie es zu dem tödlichen Unglück kommen konnte, ist noch ungewiss. Ob der 47-Jährige auf den Schienen stand oder sich zu weit in den Fahrraum lehnte, ob er geschupst wurde oder auf die Schienen sprang – all diese Fragen kann die Polizei zurzeit noch nicht beantworten. Darum hat sie nun eine große Bitte.

Polizei fragt Zeugen um Hilfe

Um den Unfallhergang verstehen zu können, braucht die Polizei jetzt deine Hilfe. Wenn du an dem Abend am Unfallort warst und etwas gesehen hast, dann wende dich mit Hinweisen an das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0. Alternativ kannst du auch eine E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de senden.