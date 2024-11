NRW: Tragischer Unfall! Kind (5) von LKW erfasst

Tragischer Unfall in Köln (NRW)! Ein Fünfjähriger wurde von einem LKW erfasst und dabei schwer verletzt.

Ein fünf Jahre alter Junge ist am Dienstagmorgen (5. November) von einem abbiegenden LKW erfasst worden und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren der LKW sowie das Kind und dessen Vater (45) auf Fahrrädern gegen 8.15 Uhr den Gottesweg in Richtung Sülzburgstraße in Köln (NRW) entlang.

Kind gerät unter Hinterachse

Als der 57-jährige Fahrer mit seinem Sattelzug samt Auflieger nach rechts in die Luxemburger Straße einbog, geriet der Fünfjährige unter die Hinterachse der Zugmaschine. Rettungskräfte brachten den ansprechbaren Jungen und seinen Vater in eine Klinik. Polizisten sperrten den Kreuzungsbereich zwecks Unfallaufnahme weiträumig ab.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden.