NRW: Massenschlägerei auf Autobahn – Polizei mit Großaufgebot

Unfassbare Szenen auf einer Autobahn in NRW am Samstag (15. Oktober). Auf der A555 in Köln ist nach Angaben des „Express“ ein Streit komplett eskaliert. Die Polizei Köln bestätigte gegenüber der Zeitung, dass sich zahlreiche Personen an die Gurgel gingen.

Erst ein Großaufgebot der Polizei konnte die Auseinandersetzung auf der NRW-Autobahn beenden. Der Vorfall sollte Einfluss auf den Verkehr im Kölner Autobahnkreuz nehmen.

NRW: Streit auf Autobahn eskaliert

Hintergrund des Streits soll ein Spurwechsel auf der A555 gewesen sein. Dadurch soll ein Autofahrer einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen haben. Daraufhin brannte den Beteiligten offenbar vollkommen die Sicherungen durch.

Mit Gesten war es wohl nicht getan. Beide Fahrzeuge hielten nach dem Fahrmanöver auf Höhe der Anschlussstelle Godorf auf dem Seitenstreifen an. „Jedes Auto war jeweils mit fünf Menschen voll besetzt, sodass alle Beteiligten dann in Streit gerieten“, berichtet ein Polizeisprecher dem „Express“. Dann flogen die Fäuste.

NRW: Polizei muss Waffe sichern

Zeugen meldeten die bedrohliche Situation, die sich auf dem Seitenstreifen abspielten, der Polizei. Die rückte mit einem Großaufgebot an, um die Streithähne zu trennen. Den Einsatzkräften gelang es, die Situation zu beruhigen.

Dabei stellten die Beamten noch ein Messer sicher. Ob es im Streit zum Einsatz kam, ist bislang noch unklar. Fest steht: Beide Parteien geben sich gegenseitig die Schuld an der Eskalation und haben Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, so der Polizeisprecher gegenüber dem „Express“.

Für die Dauer der Maßnahmen kam es am Samstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen im Kreuz Köln-Süd. Diese haben sich in der Zwischenzeit erledigt. Die Polizei hat die Ermittlungen im Fall aufgenommen.