Wetter in NRW: Extrem-Lage im Anmarsch – damit hat niemand mehr gerechnet

Das Wetter in NRW nimmt Mitte Oktober noch einmal richtig Fahrt auf. Nach ein paar wechselhaften Tagen rollt langsam aber sicher eine extreme Lage für diese Jahreszeit auf uns zu. Dominik Jung nahm Anfang der Woche schon kein Blatt vor den Mund: „Die Höchstwerte für den kommenden Sonntag sind wirklich extrem krass“, so der Meteorologe mit Blick auf die anstehende Wärme-Welle.

Zwar hat sich die Prognose noch etwas nach hinten verschoben. Denn erst am Montag herrscht in NRW wahrhaft sommerliches Wetter. Aber mit dieser ungewöhnlichen Hitze hat im Oktober wohl niemand mehr gerechnet.

Wetter in NRW: Unerwartete Temperaturen

Wer am Freitag vor die Tür geht, der wird kaum glauben können, was uns ab der nächsten Woche in NRW erwartet. Bei zwar milden Temperaturen bis 17 Grad hat das Wetter zunächst viel Regen oder Sprühregen im Gepäck. Typisch Herbst will man angesichts der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) da sagen.

Auch am Wochenende musst du bei leicht ansteigenden Temperaturen immer wieder mit einzelnen Regenfällen rechnen. Am Samstag vor allem in der Eifel und im Sauerland – am Sonntag dann meist im Süden und Osten des Landes. Mit der neuen DWD-Vorhersage ist der Wetter-Hammer dann offiziell – du kannst wirklich deine T-Shirts wieder auspacken!

Rekordverdächtiges Wetter in NRW

Denn am Anfang der nächsten Woche rechnen die Wetter-Experten in NRW mit satten 20 bis 24 Grad. Selbst in Hochlagen heizt es sich dann auf 18 Grad auf. Da kannst du dein Heizungsgeld getrost in ein paar gekühlte Getränke an der frischen Luft umtauschen.

Das sind die Temperaturen rund ums Wochenende in NRW:

Freitag: 14 bis 17 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Samstag: 16 bis 19 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Sonntag: 17 bis 19 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Sonntag: 20 bis 24 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Allerdings deutet der Wetter-Trend darauf hin, dass am Montag das Maximum erreicht wird. Danach soll es wieder Schritt für Schritt kühler werden. Doch die 20-Grad-Marke kann das Wetter auch im Laufe der kommenden Woche immer wieder knacken.

Wer die Gelegenheit hat, sollte dann also die womöglich letzten sommerlichen Tage des Jahres in vollen Zügen genießen.