NRW: Kirmes-Besucher entdecken Geschlechtsteile – und sind erzürnt

Gerade erst ging die Neusser Kirmes inklusive Schützenfest in NRW zu Ende, da macht ein echter Aufreger die Runde.

Besucher entdeckten Geschlechtsteile auf der Kirmes in NRW und machten ihrem Ärger nun auf Facebook Luft. Doch was sagt die Stadt dazu?

NRW: Geschlechtsteile auf Kirmes entdeckt

Bis Dienstag (27. August) wurde auf der Neusser Kirmes in NRW fröhlich gefeiert. Neben jeder Menge Fahrgeschäften und Imbissständen fanden die Besucher auf dem Fest an der Hammer Landstraße aber auch viel mehr Automaten als sonst. Doch das allein reichte noch nicht als Aufreger. Viel schlimmer fanden einige Besucher die Gewinne in den Automaten. Denn das waren waschechte Stoff-Penisse, wie die „Neuss-Grevenbroicher Zeitung“ berichtet.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Ob komplett in Regenbogenfarben oder eher natürlich gefärbt – hier gab so einige besondere Exemplare. Manche trugen die Aufschrift „I love you“ oder sogar „Dickpic“. Das fällt für viele schon in die Kategorie „geschmacklos“, wie unter anderem auf Facebook zu lesen war. Hier entbrannte eine lebhafte Diskussion, ob so etwas denn sein muss. Schließlich wären auf dem Fest auch viele Familien mit Kindern unterwegs.

++ Lust auf Kirmes? Hier liest du, wann und wo die größten Volksfeste in NRW stattfinden. ++

Das sagt die Stadt dazu

Aber nicht nur die Geschlechtsteile aus Stoff sorgten für Ärger auf der Kirmes in NRW. Denn allein die Anzahl der Automaten stieß vielen Besuchern übel auf. Es seinen einfach viel zu viele gewesen. Auf Nachfrage der „Neuss-Grevenbroicher Zeitung“ äußert sich die Stadt zu beiden Aufregern auf der Kirmes in NRW.

Mehr News aus der Region:

„Aufgrund kurzfristiger Absagen anderer Aussteller wurden diese ,Leerstandorte‘ mit Automaten-Geschäften befüllt, sofern keine anderen Aussteller aktiviert werden konnten“, heißt aus dem Presseamt. Und zu den Penissen aus Stoff wird mitgeteilt, dass bei Hinweisen zu anstößigen Darstellungen ein Gespräch mit den Schaustellern gesucht werden würde, doch die Besucher hätten wahrscheinlich unterschiedliche Wahrnehmungen gehabt.