NRW: Mann verschenkt Katzen in S-Bahn – seine Erklärung macht fassungslos

An den Bahnhöfen oder in den Bahnen in NRW erleben Fahrgäste immer wieder skurrile Momente. Auch diese Situation wird den Gästen in der S-Bahn wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.

Mit einem eher ungewöhnlichen Anruf meldeten sich zwei Frauen bei der Polizei: In einer S-Bahn in NRW sei ein Mann, der Katzen verschenke. Sofort machte das Ordnungsamt sich auf den Weg, um der Sache nachzugehen. Die Erklärung des Mannes macht Tierfreunde fassungslos.

NRW: Mann verschenkt Katzen in S-Bahn

Das NRW-Tierheim Köln-Dellbrück berichtet auf seinem Facebook-Kanal von der fragwürdigen Aktion des Mannes: „Ob diese vier Miezen (plus Mami) einen gültigen Fahrschein hatten, wissen wir zwar nicht, aber sicher ist, dass sie gestern auf jeden Fall mit der S-Bahn unterwegs waren“, heißt es dort. Nachdem zwei Frauen den Mann bei der Polizei gemeldet hatten, machte das Ordnungsamt ihn schnell ausfindig. Er „lief mit einem Pappkarton voller Katzen durch die S-Bahn und bot die Tiere den Fahrgästen an.“

Auch interessant: NRW-Familie hält ungewöhnliches Tier im Kinderzimmer – es kam, wie es kommen musste

Als das Ordnungsamt den Mann zur Rede stellte, habe es ihm an Erklärungen nicht gemangelt. „Eine Version war, dass seine neue Partnerin allergisch sei und er die Katzen deshalb schnell verschenken wolle.“ Ob diese Begründung der Wahrheit entspricht, sei dahingestellt.

Glücklicherweise ging die Geschichte für die Katzenfamilie dennoch gut aus. Inzwischen wurden die vier Kitten mit ihrer Mutter im Tierheim Köln-Dellbrück in NRW untergebracht und toben „fröhlich in ihrem neuen Zimmer herum“. So können die Mitarbeiter des Tierheims nun sicherstellen, dass die kleinen Fellnasen in ein artgerechtes Zuhause kommen, in dem es ihnen gut geht.

+++Hund aus Oberhausen beschlagnahmt – Besitzer fassungslos: „Ich bin verzweifelt“+++

Das sagen Tierfreunde dazu

In den Kommentaren unter dem Beitrag sind die Meinungen zur Aktion des Mannes gespalten. „Besser als an der nächsten Raststätte auszusetzen oder zu ertränken. Er hat wenigstens neue Besitzer gesucht. Hätte er sie in der Zeitung inseriert und sie verschenkt, was dasselbe ist, würde sich niemand empören“, kommentiert ein User beispielsweise. „Es ist wohl ein Unterschied, ob man inseriert, die Leute zu einem kommen, man mit ihnen spricht und sich ggf. Bilder zeigen lässt, wie die Menschen wohnen usw. oder sie in der Bahn einfach dem Nächstbesten in die Hand drückt, um sie loszuwerden“, reagiert eine Nutzerin kritisch.

Mehr News:

Eine weitere Userin findet wenig Verständnis für die Aktion des Mannes. „Fassungslos! Wie gut, dass die Frauen das Ordnungsamt informiert haben! Darf mir gar nicht vorstellen, wo die süße Familie vielleicht gelandet wäre“, schreibt sie.