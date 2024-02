Hund in NRW wird von Kriminellen entführt – doch mit diesem Ende hat niemand gerechnet

Für alle Hundehalter aus NRW ist sicherlich das schlimmste Szenario, das man sich nur vorstellen kann. Am Dienstagabend (13. Februar) wurde die Polizei Gütersloh über den Diebstahl eines Hundes informiert. Der schwarz-braune Terrier wurde scheinbar aus einem einzäunten Gelände entführt. Wer tut so etwas nur? Doch nun gibt es neue Erkenntnisse, mit denen so sicher keiner mehr gerechnet hat.

NRW: Hund entführt

Den ganzen Dienstag (13. Februar) hat sich der Hund, der auf den Namen Charlie hört, in Rietberg auf einem umzäunten Firmengelände aufgehalten. Doch als der 28-jährige Hundebesitzer seinen Vierbeiner am Abend abholen wollte, war dieser nicht mehr da. Ein absoluter Schock für jeden Hundebesitzer. Für eben solche Fällte trug Charlie ein Halsband, dass sich orten ließ. Sein Besitzer verfolgte diese Spur bis zum Zentralen Omnibusbahnhof in Gütersloh zurück. Dort fand er das Hundehalsband in einem Mülleimer vor, wie die Polizei berichtete.

Die Beamten leiteten umgehend das Ermittlungsverfahren ein und starteten einen Zeugenanruf. Die Hoffnung, den entführten Vierbeiner wiederzufinden, war verschwindend gering. Schließlich konnten die Entführer mit dem Terrier von dem Bahnhof aus nach ganz NRW fliehen.

Happy End: Erleichterung pur

Nach drei langen Tagen, die für den Hundebesitzer sicherlich Höllenqualen bedeuteten, folgte dann der entscheidende Hinweis. Am Mittag des 16. Februars meldete sich ein Zeuge der Leitstelle der Polizei in Gütersloh: Er habe Charlie aus der Öffentlichkeitsfahndung erkannt. Sofort machen sich die Beamten auf den Weg zu dem beschriebenen Ort. Und tatsächlich: In Begleitung von zwei Personen entdeckten sie den entführten Hund.

Charlie aus NRW wurde durch die Polizei in Obhut genommen und kurze Zeit später an den Besitzer übergeben. Foto: Kreispolizeibehörde Gütersloh

Nach dem Auslesen der Chip-ID konnte der Terrier identifiziert werden und kurze Zeit später an seinen erleichterten Besitzer übergeben werden.

Ein echtes Happy End für Hund und Besitzer aus NRW! Die Ermittlungen zum eingeleiteten Strafverfahren dauern weiterhin noch an. Fälle wie diese verdeutlichen, wie wichtig Hinweis aus der Bevölkerung für die Arbeit der Polizei sind.