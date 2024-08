NRW: Nächster Messer-Angreifer von tödlichem Polizei-Schuss gestoppt

In NRW ist es zum nächsten tragischen Polizei-Einsatz gekommen. Ersten Informationen zufolge stoppte die Polizei einen vermeintlichen Messerangreifer auf dem Hochfeld in Suderwich (Kreis Recklinghausen) durch den Gebrauch von Schusswaffen.

Der tödliche Schuss fiel wohl gegen 18 Uhr am Mittwochabend (28. August 2024). Die Polizei hat den Einsatzort an der Straße Hochfeld weiträumig abgesperrt.

NRW: Polizei erschießt Messer-Angreifer

Die Polizei Recklinghausen erhielt zunächst die Information, dass ein 33-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hochfeld randalierte. Zeugen gaben an, dass der Mann auch ein Messer bei sich trug. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Dortmund hervor.

Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, sei es zu einer „Bedrohungssituation für die Einsatzkräfte“ gekommen. Infolge dessen hätten die Polizisten ihre Waffen gezogen und auf den 33-Jährigen geschossen. Durch die Schüsse sei er dann verstorben.

Ermittlungen laufen

Aus Neutralitätsgründen hat die Kriminalpolizei Dortmund die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Polizei-Einsatz dauern weiter an.

Es ist bereits der zweite tödliche Polizei-Schuss innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden. In Moers kam es einen Tag zuvor zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ein 26-Jähriger starb (hier mehr dazu).