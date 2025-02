US-Amerikaner entdeckt neuen Supermarkt in NRW – er denkt sofort an dieses Lied

Ein Supermarkt hat (fast) jeder von uns um die Ecke. Meistens heißen diese Läden Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, Penny, Netto oder Kaufland. Ein US-Amerikaner hat jetzt in NRW allerdings einen ganz anderen Supermarkt für sich entdeckt. Er kannte ihn vorher nicht – doch er erinnert ihn an ein ganz bestimmtes Lied.

Mit über 60.000 Followern darf sich „ryaneatss“ zu den Influencern zählen. Auf seinem Instagram-Kanal filmt sich der US-Amerikaner, der mittlerweile in NRW wohnt, regelmäßig dabei, wie er Speisen und Supermärkte ausprobiert. Jetzt entdeckte er einen neuen Supermarkt für sich.

Influencer von Supermarkt begeistert

Mehr als 100 Hit-Märkte gibt es deutschlandweit. Zum Vergleich: Rewe betreibt im ganzen Bundesgebiet laut eigenen Aussagen mehr als 3.800 Märkte! Kein Wunder also, dass Hit wohl der breiten Masse nicht so geläufig ist. Und auch „ryaneatss“ hat den Supermarkt erst jetzt für sich entdeckt.

+++Zoo in NRW verliert Besucher-Liebling – Ende einer Ära besiegelt+++

Auf seinem Instagram-Account zeigt er jetzt ein Video von sich in einem Hit-Markt. „Warum gibt es diesen Lebensmittelladen nicht überall?“, will er von seiner Followerschaft wissen. Besonders beeindruckt zeigt sich der Food-Influencer von der Sushi-Theke. Doch sein Weg führt ihn noch woanders hin.

Kein Wasser der Eigenmarke

Nach dem er der Obst-, Gemüse- und Backwarenabteilung einen Besuch abstattet, läuft er schnurstracks auf das Wasser-Regal zu. „Entschuldigung, gibt es Wasser von Hit?“, möchte „ryaneatss“ von einem Mitarbeiter des Supermarkts wissen. Der Influencer ist auf der Suche nach Wasser von der Hit-Eigenmarke – wie es zum Beispiel Lidl mit „Saskia“ oder Rewe mit „Ja!“ hat.

Doch der Mitarbeiter muss „ryaneatss“ enttäuschen. „Leider nicht“, erklärt er ihm. Letztendlich entscheidet sich der Social-Media-Star für ein Wasser der Marke „Rosbacher“. Neben der Wasser-Flasche gibt es zudem noch eine Brezel.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

„ryaneatss“ probiert Brezel

Als „ryaneatss“ aus dem Supermarkt draußen ist, genehmigt er sich einen Schluck „Rosbacher“ und beißt herzhaft in die Brezel. Und die scheint ihm ordentlich zu schmecken. „Beste Brezel aus einem Lebensmittelladen“, findet er. Und zur Feier des Tages – und passend zum Namen des Supermarkts – stimmt er dann noch Britney Spears „Hit me baby one more time“ an – na, da wird jemand wohl noch öfter bei Hit vorbeischauen.