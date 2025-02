Zoo in NRW verliert Besucher-Liebling – Ende einer Ära besiegelt

Es sind traurige Nachrichten aus dem Zoo Münster (NRW). Besucher werden wohl das ein oder andere Tränchen verdrücken müssen.

Denn der Zoo Münster (NRW) lässt auch seine letzte Giraffe ziehen! Diese Botschaft überbrachte der Allwetterzoo seinen Besuchern am Montag (24. Februar). „Heute hat unsere letzte Giraffe den Allwetterzoo verlassen. 16 Jahre lang hat Makena bei uns in Münster gelebt“, heißt es.

Zoo in NRW macht nach 50 Jahren (vorübergehend) Schluss

Bereichsleiter Oliver Schaper kenne die 18-jährige Giraffenkuh genauso lang. „Doch nun endet die gemeinsame Zeit, denn Makena zieht in den Zoo Osnabrück“, berichtet der Allwetterzoo weiterhin.

„Dort wird sie zusammen mit den Giraffenkühen Nanji, Manja und Mabili auf der großzügigen ‚Samburu‘-Anlage leben und dort bis zu ihrem Lebensabend bleiben können. Mit dem Weggang von Makena endet eine Ära. 50 Jahre lang hat es Giraffen im Allwetterzoo gegeben, doch nun wird es Zeit für eine Veränderung. Wie bereits bekannt ist, plant der Allwetterzoo den Umbau des Giraffenhauses.“

Zoo-Besucher können aufatmen

Mit zwei Jahren kam Makena aus Frankfurt am Main per Transport nach Münster. Als sie geboren wurde, hat sie 50 Kilogramm gewogen. Im Allwetterzoo kam sie zu einem Bullen und einer Kuh. „Und jetzt ist es so, dass Makena uns verlässt und nach Osnabrück zieht, dort in eine Gruppe mit mehreren Kühen. Da wir umbauen wollen, durch diesen Baulärm, ist es einfach viel zu laut und zu stressig. Und da ist sie in Osnabrück besser aufgehoben.“

Ihren zukünftigen Pfleger hat die Giraffen-Dame bereits kennengelernt – und sogar schon aus seiner Hand gefressen. Und eine gute Nachricht gibt es auch: „Die Giraffen-Haltung wird hier weiter fortgeführt.“ Na, dann können Besucher nach der bitteren Kunde ja doch aufatmen!