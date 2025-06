Alessia Herren auf Willis Spuren: „Er wäre stolz auf mich“

Wer dieser Tage gen Nachmittag RTL Zwei eingeschaltet hatte, der kam an ihr nicht vorbei. Nachdem Alessia Herren bereits im RTL-„Dschungelcamp“ angekündigt hatte, dass sie gerne einmal hinter einer Supermarktkasse sitzen würde, hatte sie ihren Worten tatsächlich Taten folgen lassen.

In „Unser Supermarkt – mit Herz und Humor“ begeisterte Alessia Herren als fleißige Praktikantin, kam bei Team und Kunden gleichermaßen gut an. Ihr Praktikum ist mittlerweile beendet. Ihre TV-Karriere jedoch nicht. Im Gegenteil. Ab dem 10. Juli wird die Tochter von Willi Herren in der kölschen Kult-Soap in der Rolle der Alessia Aurino bei RTL zu sehen sein. Sie tritt damit in die Fußspuren ihres Vaters, der einst in der ARD-„Lindenstraße“ große Erfolge feiern konnte.

Alessia Herren wird Schauspielerin

Eine ganz besondere Ehre für die 23-Jährige. „Er wäre richtig stolz auf mich. Es hat ja wirklich niemand damit gerechnet, dass ich bei „Unter uns“ mitspielen darf. Er wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete, seinen Weg einschlage“, sagt Alessia im Interview mit dieser Redaktion.

++ RTL-Star bei „Rock am Ring“: „Die arme Socke ist fast kollabiert“ ++

Was nach „Unter uns“ kommt, das weiß Alessia aber noch nicht: „Ich lasse alles auf mich zukommen. Mein Ziel war es ja nie Schauspielerin zu werden. „Unter uns“ ist auf mich zugekommen, das war super-cool, es war eine Ehre, da mitspielen zu dürfen. Mal sehen, was noch kommt.“

Ab dem 10. Juli bei „Unter uns“

Na, dann können wir ja erst einmal gespannt sein, wie sich Alessia bei „Unter uns“ schlägt. In der RTL-Soap wird Alessia als Aushilfe in einem Büdchen engagiert. Darüber hinaus unterstützt sie gelegentlich auch in Giannis Pizzabude. Langweilig wird es Alessias TV-Figur Alessia Aurino also in der Schillerallee mit Sicherheit nicht.

Das komplette Interview mit Alessia Herren, in dem sie unter anderem auch über die Reibekuchen-Bude ihres Vaters spricht, kannst du hier nachlesen.