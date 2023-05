NRW: Schreckliche Tragödie! Junge (4) stürzt aus Fenster in den Tod

Horror-Unfall in Wegberg-Rödgen im Kreis Heinsberg (NRW)!

Am Abend des Mittwoch (10. Mai) gegen 20.50 Uhr erhielt die Polizei eine schockierende Nachricht: An der Rödgener Straße war ein vierjähriger Junge aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss gestürzt.

NRW: Junge (4) stürzt aus Fenster – tot

Bei dem Sturz wurde der Junge schwer verletzt, schwebte in Lebensgefahr. Die Einsatzkräfte brachten ihn per Rettungshubschrauber sofort in ein Krankenhaus.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Die Mutter des Kleinen musste von einem Notfallseelsorger vor Ort betreut werden.

Am Donnerstag (11. Mai) folgte dann die schreckliche Folgemeldung der Polizei: Der Vierjähriger war im Krankenhaus gestorben – zu schwer waren seine Verletzungen nach dem Sturz.

NRW: Wie konnte es zum Sturz kommen?

Wie genau es dazu kommen konnte, dass der Junge aus dem Fenster fiel, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei diesbezüglich dauern an.