NRW: Mann mit Stichwunden gefunden – Opfer erliegt schweren Verletzungen

Schreckliches Drama in NRW!

Am Mittwoch (3. Januar) fanden Passanten einen schwer verletzten Mann in Hagen (NRW) in der Kirchstraße. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch alles, um den Verletzten zu retten. Doch vergeblich.

Kurz darauf starb der Mann an den lebensgefährlichen Stichverletzungen. Nun steht die Polizei vor einem Rätsel.

NRW: Hagener stirbt nach Messerattacke

Die Polizei Hagen tappt im Dunklen. Zur Mittagszeit fand man im Hagener Stadtteil Finnentrop auf der Kirchstraße einen Mann mit lebensgefährlichen Stichverletzungen. Wer ihm diese zugefügt hatte, ist ungewiss.

Klar ist jedoch, dass der 72-Jährige nichts dagegen ausrichten konnte. Obwohl die Passanten, die ihn fanden, sofort den Rettungsdienst riefen und dieser umgehend Maßnahmen einleitete, konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden.

Viele offene Fragen

Kurz vorher soll sich der 72-Jährige im Lennepark aufgehalten haben. Das ist bisher so ziemlich alles, was die Beamten herausfinden konnten. Ob er dort auch verletzt wurde? Diese und weitere Fragen muss nun die eingerichtete Mordkommission der Polizei Hagen beantworten.

Die Ermittlungen stehen allerdings noch ganz am Anfang, weshalb es zunächst keine weiteren Informationen geben wird. Wir berichten weiter, sobald es Neuigkeiten von der Staatsanwaltschaft Siegen oder der Polizei Hagen gibt.

