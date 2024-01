Kölner Dom: Nach Terror-Verdacht an Silvester – Polizei verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Nach dem geplanten Terroranschlag am Kölner Dom sind mittlerweile zwei Tatverdächtige (25, 30) in Polizeigewahrsam (>>hier mehr dazu). Sie sollen ein Attentat rund um das Wahrzeichen der Stadt geplant haben – und das ausgerechnet an Silvester (DER WESTEN berichtete).

Doch auch nach Neujahr beschäftigt die weiterhin angespannte Lage die Beamten. Sie halten die Schutzmaßnahmen am Kölner Dom hoch. Was Besucher jetzt wissen müssen.

Kölner Dom weiter unter Schutz

Weiterhin zeigt die Polizei Präsenz rund um den Dom und kontrolliert die Besucher. „Es ist ein Bild, das sich niemand von uns wünscht, wenn Einsatzkräfte Besucher christlicher Messen durchsuchen und wir hoffen alle, dass wir möglichst bald wieder in eine gewisse Normalität zurückkehren können“, so Martin Lotz, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz.

Was noch so los war an Silvester: Silvester in NRW: Schüsse und Terror-Festnahmen im Ruhrgebiet

„Solange erforderlich, werden wir die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Menschen und des Doms aufrechterhalten.“ Wie lange die Maßnahmen allerdings andauern werden, kann Martin Lotz noch nicht sagen. „Eine Vorhersage des Zeitpunkts, ab wann wir gegebenenfalls Maßnahmen weiter zurücknehmen können, ist aktuell nicht möglich.“

Karnevals-Messe unter besonderem Schutz

Die Polizei nimmt die Gefährdungslage um den Kölner Dom nach wie vor sehr ernst, auch wenn die Sicherheitsmaßnahmen teils wieder reduziert wurden. Doch nun bedarf ein wichtiger Termin ihrer besonderen Aufmerksamkeit und ihres Schutzes. Denn am Mittwoch (3. Januar) findet die Messe der Karnevalsgesellschaften statt.

Mehr News:

Allein dafür werden die Teilnehmer ihre traditionellen Säbel nicht zu ihren Uniformen tragen. Und auch die Fahnen werden nur innerhalb der Kathedrale geschwenkt. Dies hat die Behörde bereits mit den Vertretern der Gesellschaften abgesprochen. Darüber hinaus bleiben die bisherigen Schutzmaßnahmen noch länger bestehen.